Storbank freder brevgiroen

Saken oppdateres.

Onsdag lanseres derfor konseptet Bank uten internett, som skal ivareta behovene til de kundene som ikke vil eller kan komme seg på nett.

– Vi har jobbet ut fra en tanke om at denne kundegruppen vil forsvinne etter hvert som samfunnet og digitaliseringen generelt øker, men det har ikke skjedd i så stor grad som vi trodde, sier konserndirektør for personmarked, Ingjerd Blekeli Spiten, til NTB.

Bare i DNB er det 60 000 kunder som ikke er digitale.

Digitalisering

I likhet med andre finansinstitusjoner har DNB satset hardt på digitalisering de siste årene. Siden 2013 har banken lagt ned 460 filialer, lansert den mobile betalingstjenesten Vipps og langt på vei digitalisert prosessen med å søke lån.

Samtidig har banken tilbudt ikke-digitale kunder nettbankkurs, opplæring og «bruksanvisning for internett» – bare for å oppleve at mange tusen nettbankavtaler står ubrukt etter gjennomført kurs.

– Vi må erkjenne at vi ikke har sett og forstått denne kundegruppen godt nok, sier Spiten.

Ett problem er at mange analoge kunder overlater kontakten med banken til andre.

– Nå gjør vi noe med dette og tilrettelegger for selvstendig og ikke-digital håndtering av hverdagsøkonomien. Vi ønsker å berolige alle som er bekymret for at disse tjenestene vil forsvinne. Det gjør de ikke, sier Spiten.

350 millioner

For å imøtekomme de analoge kundenes behov og ønsker freder DNB derfor nå brevgiro og avtalegiro, kontofonen og muligheten for å bruke telegiro.

Samtidig lanserer banken et direktenummer der ikke-digitale kunder kan komme direkte til en kunderådgiver som kan hjelpe dem.

De analoge kundene får onsdag pakken Bank uten internett med en samlemeny som beskriver alle tjenestene som ikke krever internett.

Aftenposten skrev i januar at det ble betalt rundt 17 millioner fakturaer analogt i 2016.

Brev-, telegiro- og skranke-kundene betalte rundt 350 millioner kroner i 2016 – bare for å få betalt regningene sine, ifølge avisen.

DNB varsler ingen endringer i gebyrstrukturen for de analoge tjenestene. Det betyr blant annet at avtalegiro og telegiro ikke har noen gebyrer, brevgiro koster 12 kroner per stykk og kontofon koster 2 kroner per oppringning. Sms-tjenester og varslinger koster 2 kroner per sms.