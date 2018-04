Brasil-smell for Hydro, men Sunndal leverer

Roma-fans stormet pub: To menn pågrepet for drapsforsøk før Liverpool-kampen

2018 starter godt for aluminiumsprodusenten på Sunndalsøra.

- Sammen med stabil og sikker drift er økt aluminiumpris og fortsatt svak kronekurs mot dollar de viktigste årsakene til det gode kvartalsresultatet. Vi har hatt stabil, god inntjening over flere kvartal, og det er viktig for å ha evne til å investere i og videreutvikle verket, sier fabrikksjef Eivind Mikalsen i en pressemelding.

Mikalsen trekker frem at dagens aluminiumpris henger sammen med et strammere og mer usikkert aluminiummarked globalt, noe som kan bety utfordringer på sikt for de norske verkene.

- Vi har sett en kraftig økning av både alumina- og aluminiumprisene i første kvartal, som følge av at myndighetene i Brasil har pålagt stenging av produksjon ved Alunorte og amerikanske sanksjoner som påvirker russiske Rusal. Tilgangen på alumina, en avgjørende innsatsfaktori produksjonen av aluminium, er begrenset i markedet. Hydro arbeider for å sikre aluminalaster i det åpne markedet slik at vi ikke risikerer produksjonskutt ved de norske verkene, sier Mikalsen.

Nyinvesteringer i rute

I løpet av det siste året har Hydro Sunndal arbeidet systematisk med å forbedre kvaliteten på sine to produkter, pressbolt og støpelegeringer.

- Gjennom første kvartal har vi sett at dette arbeidet har gitt resultater. Fornøyde kunder er det vi lever av i lengden, sier Mikalsen. Høyt kvalitetsnivå preger også produksjonen i karbonanlegget. Både lav vrakprosent og flere andre indikatorer viser at Sunndals anoder holder høy kvalitet.

- Anodene vi lager er et viktig råstoff i elektrolysen, og karbongjengen har sin del av æren for at elektrolysen har et meget godt første kvartal med høy produksjon og lite avvik i prosessen, sier fabrikksjefen. I løpet de nærmeste månedene vil en større oppgradering av massefabrikken ved Hydro Sunndal som produserer anoder for bruk i elektrolysen også starte opp. Prosjektet er kostnadsberegnet til over 200 millioner kroner.

Bedret bunnlinje

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 3147 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 2284 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Økningen reflekterer hovedsakelig en høyere all-in metallpris og høyere realisert aluminapris, som delvis ble utlignet av høyere råvarekostnader.

- Begrensningen av produksjonen på 50 prosent ved Alunorte og den påfølgende reduksjonen av produksjonen ved Paragominas i mars hadde negativ påvirkning på resultatet i første kvartal, skriver Hydro. Selskapet opprettholder forventningen om en vekst på 4-5% i den globale etterspørselen etter primæraluminium, og forventer at markedet vil gå mot et underskudd på primæraluminium i 2018.

- USAs sanksjoner mot Rusal har skapt stor usikkerhet i aluminiummarkedene over hele verden, og vil påvirke varestrømmer og tilgang på metall og råvarer gjennom hele verdikjeden for aluminium. De brasilianske myndighetenes ordre om redusert aktivitet ved Alunorte har skapt ytterligere usikkerhet i bransjen, og har medført et 50 prosent kutt i produksjonen ved primærverket Albras og 50 prosent produksjon ved bauksittgruven Paragominas, uttaler konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding.

