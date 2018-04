Her svartner det totalt for Tripic – slo til lagkamerat på Viking-trening

Til avisa sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide at Nille skyldte DNB penger og at overtakelsen kom for å sikre DNBs rolle som långiver på best mulig måte.

– Dette er også den beste løsningen for Nilles ansatte, kunder og samarbeidspartnere slik situasjonen er nå, sier kommunikasjonsdirektør Midteide i DNB.

Kjeden har 360 butikker med 2.000 ansatte i Norge. I tillegg har Nille 30 butikker i Sverige.