Nedgang for Q-Free

Saken oppdateres.

I første kvartal 2018 hadde transport-teknologiselskapet lavere inntekter enn på minst fem kvartaler, går det frem av selskapets kvartalsrapport, som ble lagt frem fredag. I året tre første måneder hadde Q-Free inntekter på 204 millioner kroner, mot 265 millioner i siste kvartal i 2017 og 236 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Større ordrereserve

Driftsresultatet før avskrivninger falt fra 40 millioner kroner ved utgangen av 2017, til 16 millioner de tre første månedene av 2018. Med det er Q-Free tilbake på samme inntjening som før ett år siden. Også i første kvartal 2017 hadde Q-Free en inntjening på 16 millioner kroner.

Det som derimot ser lysere ut for teknologibedriften, er ordreinngangen, som har økt kraftig. Ved utgangen av første kvartal hadde Q-Free en ordrereserve på 203 millioner kroner.

Største eier i Bergen

Q-Free leverer systemer for bompengebetaling og informasjonssystemer for trafikk. Største eier i QFree er selskapet AS Atlantis Vest, med 17,9 prosent av aksjene. Familien Riiber i Bergen er største eier i Atlantis Vest.

Blant Trondheims største

Q-Free er en av de største teknologibedriftene som har hovedkontor i Trondheim. Selskapet ble etablert i 1984 under navnet Micro Design og byttet navn til Q-Free i 1998. Selskapets første produkt, bompengesystemet autopass, ble i fjor pekt ut som en av de mest betydningsfulle oppfinnelsene fra trondheimsområdet.