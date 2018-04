Har laget robot som kan bo på barselavdelingen

Brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte

Elsys er en femåring sivilingeniørstudie ved NTNU. Elsys er forkortelse for elektronisk systemdesign og innovasjon.

I samarbeid med Adresseavisen har Elsys-studenter laget en rekke roboter. Fredag ble disse stilt ut i Adressabygget. Robotene er en del av utdanningen til studentene og sensorer gir karakter på dem, men de kan også bli tatt i bruk.

En studentgruppe viste frem en robot de har kalt Baby bot. Dette er en robot de mener kan hjelpe avisen med å produsere fødelsannonser på en rimeligere, enklere og mer morsom måte.

Brukervennlig

- Vi har snakket med St. Olavs hospital, og ifølge barselavdelingen ønsker halvparten av alle nye foreldre fødselsannonse i avisa, sier student Edvard Foss. Med det som utgangspunkt har de laget en enkel måte å få dette til på.

- Vi har laget en liten robot som kan bo på barselavdelingen, og som familien lett kan bruke selv. De setter seg foran Baby bot og får tatt et bilde av seg selv og den nyfødte. Deretter fyller de inn fakta og det de ellers vil ha med i annonsen og trykker send. Da kommer annonsen rett til Adressa, sier Foss som mener dette er en nyskaping.

- Dagens løsning er kjedelig og knotete, og den innebærer en masse jobb både for brukerne og avisa. Baby bot er derimot både morsom og brukervennlig, og dette er en løsning som er fullstendig automatisert og robotisert, det letter jobben for alle, mener Foss.

Reis langt bort

En annen studentgjeng har laget en robot som vil gjøre Adressaparken enda mer innovativ.

- Vi har laget en robot hvor du selv kan tilpasse parken ut fra dine ønsker, forklarer student Ingunn Kjønås.

På roboten som står ute i parken kan du trykke på hvilket klima du ønsker deg, om du for eksempel vil få en følelse av å være i Syden, Antarktis, jungelen eller i Afrika. Med valget kommer det lys, lyd og bilder, som gi deg en følelse av å reise lenger bort. Men roboten kan også være lokalkjent.

- Roboten kan vise seg severdigheter i Trondheim eller arrangementer som pågår, og også gi deg en veibeskrivelse hvordan du kan komme deg dit. Roboten har it illegg funksjon som kan ta deg med tilbake i historien, til gamle dager, forklarer Kjønås.

Sjiraffhals med spill

Den morsomste roboten, rent utseendemessig, er helt klart sjiraffen Allvis. Denne er laget for å stå i Adressaparken, og rett og slett tiltrekke seg oppmerksomheten til forbipasserende. Den lange halsen er et spill, hvor alle kan teste reaksjonsevnen sin ved å trykke på lysende knapper. På ryggen kan du finne været, nyheter og kanskje til og med dagens vits.

En annen robot som er tenkt til parken handler om å klare å desarmere en bombe. Her utfordres parkbesøkende til å bruke kløkt og snartenkthet til å desarmere en bombe før tiden renner ut.

Det er også laget en interaktiv underholdningsrobot som heter Nao. Med denne roboten kan besøkende spille og leke, systemet er designet for å underholde besøkende hos Adresseavisen, og også vekke interesse rundt avisen på sosiale medier.

Innendørs ble det også demonstrert en robot som fungerer som en automatisk adgangskontroll for besøkende, med at den gjenkjenner ansikter. Mens No! noise er en robot med mikrofoner som samler informasjon om støynivå, dette kan brukes i åpne landskap med mye støy som ønskes å redusere.

