Nå har Norske Skog fått nye eiere

Trondheimsmann tiltalt først to år etter at han tilsto voldtekt av barn

Saken oppdateres.

Avklaringen om hvem som blir ny eier av de sju fabrikkene til Norske Skog har latt vente på seg.

Før påske meldte flere medier at Oceanwood, som tidligere samarbeidet med Kjell Inge Røkke og Aker, hadde vunnet budrunden. Selgerne av fabrikken kunne imidlertid ikke bekrefte det.

LES OGSÅ: Røkke gir opp å kjøpe Norske Skog

Fredag morgen la Norske Skog selv ut en pressemelding på sine hjemmesider om at Oceanwood har kjøpt ut de andre aksjeeierne for en nettosum av 235 millioner euro.

- Dette er en av de viktige milepælene i Norske Skog i de seneste årene. Det konkluderer to års anstrengelser med å finne konsernets kapitalstruktur, sier styreformann Sven Ombudstvedt om prosessen.

LES OGSÅ: Norske Skog slår seg konkurs

- Velkommen til Trøndelag

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Trøndelag ser positivt på Oceanwoods oppkjøp.

- Da fikk vi endelig en avklaring på eierskapet i Norske Skog. Viktig for hele skogverdikjeden som er stor og viktig i store deler av fylket. Så får vi ønske Oceanwood velkommen til Trøndelag, skriver regiondirektør for NHO Trøndelag, Tord Lien i en sms til Adresseavisen.

Kontaktet 100 potensielle kjøpere

I en pressemelding skriver Norske Skog at rundt 100 potensielle budgivere har blitt kontaktet i prosessen med å finne en ny eier av fabrikkene.

En av budgiverne som ikke vant gjennom, var investoren Jens Ulltveit Moe. Sammen med en gruppering investorer la han inn et bud på mellom fire og fem milliarder kroner. Hans plan var å fase ut papirvirksomheten, og omforme selskapet til et bioenergiselskap.

Oceanwood uttaler at de er glade for at budprosessen er over.

- Når salgsprosessen nå er avsluttet, gleder vi oss til å arbeide med Norske Skogs ledelse og ansatte. Vi deler ambisjonen om å sørge for at det nye Norske Skog konsernet lykkes og realiserer potensiale som vi mener ligger i virksomheten gjennom fortsatt omstilling og vekst, uttaler investeringsdirektør i Oceanwood, John Chiang, i pressemeldingen.

Tar opptil et halvt år å gjennomføre

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av at Oceanwood får relevante konkurranserettslige- og andre regulatoriske godkjennelser i berørte land, inkludert Australia og New Zealand. Denne prosessen antas å ta mellom fire og seks måneder, skriver Dagens Næringsliv , som omtalte nyheten først.

Styret i Norske Skog ga i desember i fjor opp forsøket på å redde konsernet og begjærte konkursbehandling i skifteretten. Selskapet hadde da en gjeld på drøyt 9,2 milliarder kroner og bokførte verdier på nær 2,9 milliarder kroner. I ettertid meldte flere interessenter seg, men det var slutt Oceanwood som trakk det lengste strået i prosessen med å overta selskapet.