Sparebank 1 SMN skaffet seg 930 flere kunder

Her er årsakene til at RBK bør knuse Ranheim

Trondheimsmann tiltalt først to år etter at han tilsto voldtekt av barn

Saken oppdateres.

Resultatet før skatt for første kvartal i 2018 endte på 596 millioner kroner. Det er en oppgang på hele 130 millioner kroner sammenlignet med året før.

- Vi er godt fornøyd med resultatet i første kvartal. Vår strategi bygger på en digital tilnærming til markedet med effektivt samspill mellom digitale løsninger og dyktige rådgivere i banken. Dette er nok den viktigste årsaken til vår sterke vekst, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN i en børsmelding.

Resultatet etter skatt endte på 466 millioner kroner.

LES OGSÅ: Næringslivet går så det griner

LES OGSÅ: - Like dyrt og krevende å drive nettbutikk som fysisk butikk

930 flere kunder

I løpet av årets tre første måneder har banken økt kundegrunnlaget med 930.

Dette føyer seg inn i rekken av en lengre periode med vekst for banken. I løpet av de siste tolv månedene har Sparebank 1 SMN økt utlånene til personkunder med 10 prosent. De forvalter nå utlån verdt 100,4 milliarder kroner i dette segmentet.

Også utlånene til næringslivskunder har økt i perioden. Banken skriver i børsmeldingen at veksten i hovedsak kommer fra små og mellomstore bedrifter, mens de er i ferd med å fase ut en rekke større engasjementer.

LES OGSÅ: Bedre resultat for BN Bank

Halverte tapene

Banken skriver også at kvartalsresultatet er preget av lysere tider i næringslivet.

Dette vises blant annet på tapene, som er nær halvert sammenlignet med samme periode i fjor. I årets tre første måneder var tapene summert til 48 millioner kroner.

Det er spesielt innen offshore ting har bedret seg.

- Restruktureringen innen offshore er gjennomført for denne gang, og utsiktene synes lysere som følge av høyere oljepris. Vi tar likevel høyde for at det kan komme nye utfordringer for denne bransjen om noen år. Dette forklarer tapsavsetningen i dette kvartalet, sier Finn Haugan i børsmeldingen.

LES OGSÅ: 33 000 kunder må endre skattemeldingen etter feil av Sparebank 1