Vil gjøre det billigere å lage øl

Forslaget gjelder bryggerier som produserer under 500 000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, altså øl som kan selges i butikk. Avgiftslettelsen gjelder for omsetningen av de første 200 000 literne.

Antallet mikrobryggerier i Norge har vokst kraftig de siste årene, og det er i dag rundt 150 slike produksjonssteder rundt om i landet.

Avgiftslettelsen anslås til om lag 15 millioner kroner.

- Må åpne for flere

Stortingsrepresentant i Frp, Sivert Bjørnstad, mener det er på sin plass at det legges til rette for at de minste skal overleve i samme marked som de store aktørene.

- Vi har de siste årene sett en voldsom oppblomstring av mikrobryggerier i Norge. De har gjort betydelige investeringer, ikke bare i utstyr, men også i arbeidsplasser. Det er tøft å drive en liten bedrift mot de aller største, og derfor må vi åpne for at flere kan holde på. Dette vil også gi bedre rammebetingelser for de som allerede holder på, forklarer han til Adresseavisen.

Det er blant annet etter press fra Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) at forslaget nå har blitt lagt frem, forteller han.

- Vi har også vært mye rundt hos ulike bryggerier, og de har jo fortalt at det er vanskelige marginer de har med å gjøre. Derfor er det viktig at vi får bevart de lokale bryggeriene. Så er det jo bra at man heller kan drikke norsk øl på bekostning av de utenlandske aktørene.

– Kostbart å være ølgründer

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018 legges fram 15. mai.

De tre regjeringspartiene har ikke flertall i Stortinget og skal forhandle med KrF om budsjettet i etterkant av fremleggelsen. Avgiftsreduksjon trer eventuelt i kraft når den er godkjent av EØS-tilsynet ESA og vedtatt av Stortinget.

– Det ligger mye kultur i øl. Kortreist mat og drikke er i vinden. Dessverre driver mange omtrent på dugnad, for det er så kostbart å være ølgründer. Med forslaget vårt blir det mer lønnsomt å brygge og selge. Det er også bra for distriktene, sier kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Hard konkurranse

Reins Kloster i Rissa er blant flere som brygger øl i Trøndelag. Daglig leder i bedriften, Hans Henrik Horneman, synes det er bra at politikerne tenker på de minste bryggeriene, selv om slik lettelse alene ikke bikker deres drift hverken den ene eller andre veien.

- Men alle lettelser er positive for oss som er små. Det hjelper selvsagt på, og vi er glade for at det blir foreslått, sier han.

Han stiller seg bak at konkurransen de siste årene har blitt tøff. Spesielt trekker han frem ølservering på ulike utsteder.

- Der er det vanskelig for oss å komme inn. De største bryggeriene stiller sterkt, og er med på å presse prisene ned, så konkurransen blir tøff.

Næringsutvikling

Avgiftskuttet vil berøre 114 bryggerier som er med i Bryggeri- og drikkevareforeningen, som selv sier den helt siden 2013 har arbeidet for endringen regjeringen nå foreslår.

– Småskalabryggeriene sto i fjor for 4,4 prosent av ølkonsumet i Norge og 25 prosent av sysselsettingen i norsk bryggerinæring, sier BRODs direktør Petter Nome til NTB.

– Dette er snakk om både å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye, legger han til.

Avgiftskuttet innrettes trinnvis, slik at det gis en avgiftsrabatt på 20 prosent for de første 50 000 literne. Deretter gis det 15 prosent rabatt for volum mellom 50 000 og 100 000 liter, 10 prosent for volum mellom 100 000 og 150 000 liter og 5 prosent for volum mellom 150 000 og 200 000.

Avgiftsreduksjonen omfatter kun små bryggerier som er juridisk og økonomisk uavhengig av andre bryggerier, som produserer på en eiendom atskilt fra andre bryggerier og som ikke brygger øl på lisens.

