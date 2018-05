Ingen NRK-sending fra 17. mai-feiringen i Trondheim

Kom tilfeldigvis over et stort bål i Steinkjer

Journalistene i NRK er i streik, og på Tyholt sitter det streikevakter utenfor NRK-huset.

- Kravene våre er verdt å slåss for, sier journalistene Ellen Flå, Elisabeth Strand Mølster og Elisabeth Skarrud.

Det journalistene krever er høyere lønn, at vikarer skal få bedre vilkår og at NRK skal bidra mer til å øke journalistenes kompetanse.

Kun sending fra Oslo

Det blir et sterkt begrenset tilbud fra NRK så lenge streiken pågår. 17. mai-dekningen vil bare være fra Oslo, ifølge mediedirektør Marius Lillelien.

– Det blir et sterkt begrenset tilbud, sier Lillelien til NTB dagen før nasjonaldagen.

Det innebærer at det i år ikke blir noe av den tradisjonelle 17. mai-sendingen som NRKs seere er vant til, med innslag fra feiringen en rekke steder landet rundt. Haddy N'jie og Youtuber Dennis Vareide skal være programledere, men sendingen vil foregå uten øvrige kommentarer.

– Vi skal gi et best mulig tilbud og formidle 17. mai-stemningen, men det må skje innenfor de rammene streiken setter. Det blir derfor ikke bilder fra rundt om i landet. Det beklager vi sterkt, sier Lillelien til NTB.

Dermed blir det ingen dekning fra feiringen i Trondheim i år.

Frykter langvarig streik

1700 journalister streiker, og 150 av disse er i Trondheim.

Onsdag er en ganske kald og våt dag, men på Tyholt holdt streikevaktene varmen med kaffe, og stor kampvilje.

- Folk er veldig støttende til streiken. Mange er gretne fordi de mangler det tilbudet de er vant til på radio og tv, men de skjønner også hvorfor vi streiker, sier Ellen Flå.

Streikevaktene på Tyholt frykten streiken kan bli langvarig.

Prinsebryllup uten kommentarer

Marius Lillelien forsikrer overfor NTB at streikens regler skal respekteres og følges så lenge konflikten pågår. Det betyr at de som ikke er omfattet av streiken skal gjøre den jobben de opprinnelig skulle ha gjort, men ikke pålegges andre og flere oppgaver. Derfor vil radiosendeflatene til NRK i stor grad fylles med musikk, avbrutt av korte nyhetssendinger hver time, først og fremst basert på nyhetsmeldinger levert av NTB.

Også på nettsidene til NRK vil stoffomfanget være svært begrenset, mens fjernsynskanalene først og fremst vil vise dokumentarer og programmer som var ferdig produsert før streiken brøt ut, samt andre programmer som ikke lages av organiserte, ifølge Lillelien.

– Vi vil sende bilder fra bryllupet til prins Harry og Meghan Markle i Storbritannia lørdag, men også her er det usikkert om de vil bli kommentert. Det blir nok en litt annerledes sending enn vi hadde tenkt, men vi skal sørge for at folk får bildene hjem i stua, sier Lillelien til NTB.

