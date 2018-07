God drift ved Hydro Sunndal

Sykehus nesten tom for motgift etter rekordår for hoggormbitt

Saken oppdateres.

Krisen ved Alunorte-raffineriet i Brasil og Donald Trumps økte tollsatser på aluminium har vært en hodepine for den norske aluminiumsgiganten. Samtidig tjener selskapet på økte priser og volumer i markedet. Dette gjelder ikke minst aluminiumsprodusenten på Sunndalsøra: - Hydro Sunndal leverer godt og inntjeningen er på et bra nivå, sier fabrikksjef Roar Ørsund i en pressemelding.

Til tross for utfordringene leverer selskapet et resultat som er bedre enn analytikerne hadde ventet.

For hele Hydro-konsernet økte resultatet til 2,07 milliarder kroner, fra 1,56 milliarder i samme periode i fjor. Omsetningen var på 41,25 milliarder kroner, opp fra 24,59 i fjor. Resultat gir også gode utslag for Hydro-kursen på Oslo børs, der kursen ved lunsj-tider tirsdag er opp nesten tre prosent til 47 kroner.

Stabil drift og høy produktkvalitet

Andre kvartal har vært preget av stabil drift i anleggene.

– Det er spesielt gledelig at elektrolyseanlegget Su3 leverer så godt. I august er det 50 år siden Su3 ble startet, men både strømutbytte og andre driftsindikatorer er på et høyere og bedre nivå enn noen gang, sier fabrikksjefen.

– Vi leverer også solid både i karbonanlegget og i støperiet. Vrakprosenten på produserte anoder er imponerende lavt, og vi har ikke hatt en eneste klage eller reklamasjon fra kunder av pressboltstøperiet. Produktkvalitet er svært viktig – i lengden er det fornøyde kunder vi lever av, sier Ørsund.

Gjør investeringer

I juni tok Hydro en endelig byggebeslutning om å oppgradere anlegget slik at Sunndal kan øke produksjonen av flytende metall i elektrolysen med 14.600 tonn pr år. Samtidig ble det besluttet å bygge en tredje produksjonslinje for støpelegeringer. Sammen med en større modernisering av massefabrikken som ble besluttet i 2017, vil dette gi stor anleggsaktivitet ved Hydro Sunndal både i år og i 2019.

Sikring av anodeproduksjon og økt volum av metall er viktige elementer i Hydro Sunndals forbedringsprogram P-2019. Dette programmet omfatter også automatisering av flere arbeidsoperasjoner. I disse dager igangsetter verket en ny løsning med automatisk nedlegging og ultralyd-kontroll av pressbolt i støperiet.



– Automatisering er viktig for å styrke vår effektivitet og konkurranseposisjon for framtida. Samtidig bidrar disse prosjektene til å ta bort arbeidsoperasjoner som er forbundet med risiko for personskade, sier Ørsund.