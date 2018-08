Her åpner kronprins Haakon Nor-Fishing

- Vi må synliggjøre at ett av Norges viktigste kunstverk befinner seg her

- Da vi var på Svalbard plukket vi plast mellom steinene i fjæra. Mye av det var fra fiskeriene, så dere har mye å bidra med.

Da han åpnet Nor-Fishing 2018 i Trondheim, rettet kronprins Haakon en direkte appell til forsamlingen som i all hovedsak besto av ulike aktører innen fiskerinæringen.

Kronprinsen viste til turen til Svalbard han og resten av kongefamilien var på tidligere i august. Der var de i anledning 25-årsjubileet til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Fikk utdelt søppelposer

Allerede første dag fikk de kongelige utdelt søppelposer av Sysselmannen, og det ble plukket mye søppel, ifølge rapportene fra turen.

Ifølge kronprinsen på Nor-Fishing var altså mye av avfallet på Svalbards strender plast som stammet fra fiskerinæringen.

Kronprinsens appell om å bidra til å redusere denne forurensingen kom etter en hyllest av havet, og en påminnelse om at ikke alt sto til slik det burde i sjøen. I arbeidet med å utnytte potensialet i havet for matproduksjon, måtte man sikre at det ble gjort på en bærekraftig måte og at havet ble beskyttet, mente kronprinsen.

Fiskeriene har en viktig rolle å spille i dette, sa kronprinsen.

Lovet bedre lokaliteter til neste år

Før det, mens regnet høljet ned, hadde ordfører Rita Ottervik ønsket velkommen og lovet et stappfullt telt utenfor Trondheim Spektrum en større og bedre konferansearena neste år.

Det gjorde hun også under åpningen av fiskerimessen i 2016.

- Ja, endelig punktum for lokaliseringsdebatten om storhallen er satt, poengterte Ottervik til Adresseavisen den gangen.

Det viste det seg etter hvert at det ikke var. Men til forskjell fra 2016 er nå byggearbeidene i gang. Det pågår graving og bygging under selve konferansen, der fridrettsstadionene i sin helhet er okkupert av messen i tillegg til arealer utenfor Spektrum-bygningen.

Også Nor-Fishings styreleder Liv Holmefjord lovet forsamlingen nye lokaliteter.