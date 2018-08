Åpner avdeling i Trondheim – fire år etter at de solgte den forrige

Saken oppdateres.

For fire år siden hadde Capgemini 40 konsulenter i Trondheim, men valgte da å selge kontoret til det norskeide IT-konsulentselskapet Bouvet.

Ledelsen varslet da at de ønsket å ta på seg større oppdrag, og at det var strategisk riktig å selge trondheimskontoret som tradisjonelt betjente mindre og lokale kunder.

Nå gjør Capgemini likevel comeback i byen. Selskapet opplyser at behovet for et fotfeste i nord har vokst de siste par årene, og at derfor etablerer seg på nytt.

Asle Kambuås skal lede det nye kontoret. I første omgang er de fire ansatte, men de varsler at flere er på vei inn.

- Ambisjonene i Trondheim er store. I løpet av en treårsperiode ønsker vi å være et av de største konsulenthusene innen teknologi i regionen, sier Kambuås i en pressemelding.

Capgemini i Norge er del av det internasjonale konsernet med samme navn, som har over 200 000 ansatte og i fjor hadde inntekter på 12,8 milliarder euro (rundt 124 milliarder kroner).

I Norge hadde selskapet i fjor inntekter på snaut halvannen milliard kroner, og fikk et resultat før skatt på 91,5 millioner kroner.