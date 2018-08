Nedgang for hotellene i Trondheim i juli

Ranheims nye forsvarskjempe: – Jeg ønsker å vise Molde at de tok feil

Saken oppdateres.

Hotellene hadde færre gjester, og inntektene per tilgjengelige rom sank med ti prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Tallene kommer fra hotellkonsulenten Peter Wiederstrøm, som hver måned analyserer hotelltallene fra selskapet Benchmarking Alliance.

Hotellene på Værnes er også med i tallene for Trondheim, og til sammen var hotellbelegget på 63,4 prosent.

- Ja, Trondheim hadde en svak juli. Men her skal man riktignok ikke glemme at det har vært juli-vekst der de siste to årene, sier Wiederstrøm til avisen.

Wiederstrøm fortalte i fjor til Adresseavisen at julibelegget da var det høyeste de hadde målt etter at de begynte å registrere tall i 2007. Men fortsatt var ikke juli i fjor spesielt bra sammenlignet med andre norske byer, fortalte han.

Trondheim er en av fem byer i statikken med færre hotellgjester i juli i år enn i samme måned i fjor. De fire andre er Kristiansund, Haugesund, Bodø og Tromsø.

Hotellbelegget i Bergen og Stavanger er på henholdsvis 74,9 prosent og 53,6 prosent. I likhet med Trondheim har belegget også falt i disse to byene, men her har likevel antall solgte rom gått opp fordi nye hoteller har økt kapasiteten i byene.