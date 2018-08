Nok et samvirkelag inn i Coop Midt-Norge

Den brutale taklingen rugbydommeren ble utsatt for, gjorde at spilleren ble utestengt på livstid

«Ex on the Beach»-Lloyd: - Jeg vil nominere meg selv til «Årets trønder»

«Ex on the Beach»-Lloyd: - Jeg vil nominere meg selv til «Årets trønder»

Saken oppdateres.

Dermed er det klart for fusjon nummer åtte for tidligere Trondos, som siden sammenslåingen med Coop Inn-Trøndelag i 2016, har hett Coop Midt-Norge.

Les også: Enda to samvirkelag på vei inn i Coop Midt-Norge

- Satsing og vekst

Coop Frosta vedtok fusjonen i styremøte 22. august. Styret i Coop Midt-Norge sa ja dagen etter.

- Vi skal bidra til at butikkene på Frosta og Åsen styrker seg ytterligere. Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge i en pressemelding.

Samvirkelag over hele landet har de siste årene fusjonert for å bygge seg sterke i konkurransen mot Norgesgruppen og Rema 1000. Coop Midt-Norge består i dag av det som bare for et par år siden var Trondos, Coop Inn-Trøndelag, Coop Rørvik, Coop Steinkjer, Coop Indre Namdal og Coop Tydal. Før 2018 er omme, fusjoneres også Coop Leksvik og Coop Røros inn i det som nå er Norges nest største samvirkelag, før Coop Frosta kommer med fra 1. mars 2019.

Les også om det lille samvirkelaget som ikke vil bli med: Coop Midt-Norge? Nei takk!

Ca 200 000 medlemmer

- Prosessen mellom oss og Coop Midt-Norge har vært meget god, og styret mener at dette er en fremtidsrettet beslutning til fordel for både medlemmer, ansatte og lokalsamfunnet, sier Jan Inge Røkke, daglig leder i Coop Frosta.

Med de nye fusjonene vil Coop Midt-Norge eie 133 butikker i 25 kommuner i Trøndelag, og er med en omsetning på rundt 6,2 milliarder kroner. Samvirkelaget eies av rundt 200 000 medlemmer.

Les også: Ikke noe norsk samvirkelag har noen gang tjent mer

Les også: Coop blir størst på handel i Trøndelag