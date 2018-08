Nortura Steinkjer vurderer drastiske kutt

Flyturene tar like lang tid. Likevel koster turen i Norge over 200 kroner mer enn den til utlandet. Hvorfor?

Saken oppdateres.

Nortura skriver torsdag i en pressemelding at de vurderer avvikling av skjæring ved Nortura Steinkjer, og i stedet flytte aktiviteten til andre anlegg.

Beslutningen tas trolig ved årsskiftet.

LES OGSÅ: Nortura skal kvitte seg med 300 ansatte

For lav kapasitetsutnyttelse

Nortura Steinkjer sin hovedaktivitet er slakting og skjæring av gris. Fabrikken har totalt 200 medarbeidere. En arbeidsgruppe skal ifølge pressemeldingen nå se på om det er mulig å avvikle, og eventuelle konsekvenser det vil få å flytte skjæring til andre Nortura-anlegg.

Det vises til at Nortura fortløpende vurderer sin industristruktur. Forbedringsprogrammet 2018-2020 slår fast krav til forbedret resultat slik at Nortura styrker sin konkurransekraft. Per i dag har konsernet for lav kapasitetsutnyttelse på skjæring.

LES OGSÅ: Her slaktes tørkerammede dyr fra Østlandet

Grundig utredning

- Vi må hele tiden vurdere hvordan vi kan sikre best mulig utnyttelse av vår industristruktur, med høyest mulig effektivitet og lavere kostnader enn i dag. Dette skal være en grundig utredning og vi har ikke fattet noen avgjørelser enda, sier konserndirektør for produksjon Lisbeth Svendsen.

Rapporten fra arbeidsgruppa skal leveres konsernsjefen, og en beslutning tas trolig ved årsskiftet. De tillitsvalgte er representert i arbeidsgruppen.

Uvisst hvor mange

Det er 200 ansatte ved Nortura Steinkjer, disse jobber både med slakting og skjæring.

- Hvor mange arbeidsplasser kan forsvinne fra Steinkjer dersom skjæringen avvikles?

- Det har jeg ikke noe tall på. Det er utredningen vi nå ha satt i gang som vil finne ut hvor mange årsverk som kan bli borte, sier Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura.

Også han viser til at Nortura fortløpende må vurdere driften ved alle anleggene for å hele tiden ha en optimal struktur.

- Men hva som skjer i Steinkjer er på ingen måte avgjort, sier Pedersen.

- Hvis avvikling i Steinkjer er så usikker, hvorfor går dere i det hele tatt ut med at det kan skje?

- Vi vil ha en åpenhet rundt hvordan vi jobber, og vil ikke at utredningen vi har satt i gang kan gi spekulasjoner, sier Pedersen til Adresseavisen.