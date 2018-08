Dette bildet er grunnen til at bjørnene i Meråker er trygge

Koteng skal være tøff, men er han blitt for mektig?

Gode nyheter for norske lag? UEFA vurderer enda en europacup

Teknologimilliardær Are Traasdahl med nytt selskap

Ble superstjerne over natta, spilte med Stones og sang i prinsessebryllupet

Regjeringen ber om at dagligvarebransjen granskes

Ble superstjerne over natta, spilte med Stones og sang i prinsessebryllupet

Saken oppdateres.

– Vi har med noen ekspertinvestorer som kan være med og løfte selskapene. Vi håper å skape et nytt Tandberg eller Visma, sier Traasdahl til Dagens Næringsliv.

Sereiegründeren fra Fannrem i Orkdal, med basert i New York, ble milliardær da han i 2016 solgte markedsførings- og teknologiselskapet sitt, Tapad, for nær tre milliarder kroner til Telenor. Nå putter han, ifølge dn.no, en kvart milliard kroner i et nytt investeringsselskap, Spring Capital Polaris.

Les også: Trøndersksess i New York

Sterkt nettverk

Selskapet har som mål å skape et nytt, norsk teknologieventyr gjennom å plante lovende norske programvareselskaper i USA og andre land. Med seg på laget har Traasdahl fått blant andre tidligere konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, NHO-sjef Kristin Skogen Lund, investor Trond Riiber Knudsen, Firstmark-grunnlegger Rick Heitzmann og flere andre kjente profiler.

Traasdahl sier til dn.no at han og teamet hans allerede har sjekket 150 norske programvareselskaper for mulig investering. Han definerer målgruppen for Spring Capital Polaris som ganske smal og ser i utgangspunktet etter fem til syv programvareselskaper som har klare produkter en god omsetning, rundt 30 ansatte og høye bruttomarginer.

Les også: Gründermilliardær kjøpte toppleilighet på Ranheim

Les også: Telenor tar nytt milliardtap på Traasdahl-selskap

Investerer i Dogu

Første investering går til Trondheims-selskapet Dogu. Et selskap gründet av NTNU-studenter som leverer løsninger for infoskjermer og salgsskjermer til bedrifter.

– Vi har forsøkt oss litt i USA de siste par årene og har forstått at vi trenger investorer med dypere nettverk for å vokse raskere. Vi trenger også hjelp til riktig rekruttering, som er veldig annerledes i USA, sier gründer og daglig leder Sindre Haaland til Dagens Næringsliv.

Les også: NTNU-gründer satser i USA