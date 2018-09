Nekter Berit Nordstrand å bruke eget navn på dagligvareprodukter

Saken oppdateres.

Berit Nordstrand lanserte for tre år siden en rekke produkter for salg i dagligvarebutikker, og for andre gang på ett år krever Mattilsynet at hun endrer navnet på varemerket, skriver Dagbladet.

I fjor ble hun pålagt å endre navnet fordi det i tilknytning til varemerket ble opplyst at hun var lege, ettersom det ikke er tillatt å vise til anbefalinger fra leger eller annet helsepersonell.

Mattilsynet aksepterte navnet «Made by Berit Nordstrand» hvor henvisningen til henne som lege var fjernet. Blant produktene som markedsføres under dette navnet er granola, knekkebrød av urkorn og rapskokos.

«Alle vet»

Nå mener tilsynet derimot at dette varemerket i seg selv er en helsepåstand som kan «skape en forventning for forbruker om at produktet har en ernæringsmessig eller helsemessig gunstig effekt», ifølge Dagbladet.

Ifølge Mattilsynets nye veileder om bruk av ernærings- og helsepåstander som ble publisert i mai, kan ikke produktene knyttes til en bestemt person hvis «vedkommende er så kjent gjennom mediene og omreisende foredragsvirksomhet at «alle vet» at denne personen er lege».

Advokat Cecilia Orheim i Simonsen Vogt Wiig AS representerer Nordstrands selskap, og mener at den nye veilederen nærmest er skreddersydd for å ramme Nordstrands produkter.

Et av eksemplene på ikke-tillatte anbefalinger fra leger og helsepersonell i veilederen er dette:

«- påstanden «made by NN» (som tidligere / i andre sammenhenger har profilert / profilerer seg som lege) om en hel produktserie.»

- De kommer uforholdsmessig hardt etter henne etter at de for bare ett år siden godtok bruken av varemerket. Det underliggende regelverket er ikke endret i mellomtiden. Dette er virkelig ikke greit, sier Orheim til Dagbladet.

Har klaget

Etter Mattilsynets vedtak om endring i merking i juli, har Orheim klaget på vedtaket på vegne av Nordstrands selskap. Hun vil ikke utelukke et erstatningskrav mot Mattilsynet hvis vedtaket blir stående.

- Det er noe vi må ta stilling til når vi ser hva klagebehandlingen resulterer i, sier Orheim til Adresseavisen.

Berit Nordstrand har ikke ønsket å kommentere saken overfor Dagbladet. Det vil heller ikke Mattilsynet:

- Ettersom dette har blitt en klagesak, kan vi dessverre ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt, skriver Mattilsynet til avisen.