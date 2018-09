Boligprisene i Trondheim steg mer i august enn prisene på landsbasis

Saken oppdateres.

Prisene på brukte boliger har dermed utviklet seg sterkere enn gjennomsnittet i august måned de siste fem årene, som er en vekst på 1,6 prosent. Det viser nye tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Prisveksten i Trondheim er høyere i august enn i Bergen og Oslo, som har prisnedgang på henholdsvis 0,9 og 0,6 prosent, men svakere enn i Stavanger hvor det er en prisoppgang på 2,2 prosent.

- Moderat prisutvikling

På landsbasis steg boligprisene med 0,8 prosent i august. men korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent.

Boligprisene her i landet er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

- I august var det en moderat boligprisutvikling både nasjonalt og i de store byene. Prisutviklingen for landet under ett er svakere enn hva som har vært normalt i august de siste ti årene. Men det høye transaksjonsvolumet i kombinasjon med et stort utbud av bruktboliger over store deler av landet, vitner om et sunt marked i god balanse, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Svakere årsvekst

I Trondheim har boligprisene de 12 siste månedene falt med 0,1 prosent. Byen har derfor en svakere 12-månedersvekst enn Oslo og Stavanger. Her har prisene økt de 12 siste månedene med henholdsvis 3,4 og 0,6 prosent. I Bergen er 12-månedersveksten ned 0,5 prosent.

I august ble det solgt 562 boliger i Trondheim. Det er 5,4 prosent flere enn i august i fjor. Hittil i år er det solgt 3874 boliger i byen, og det er 2,4 prosent flere enn i samme tidsrom i fjor.

Det ble i august lagt ut 675 boliger for salg, og det er 3,7 prosent færre enn i august i 2017. Hittil i år det lagt ut 4260 boliger til salgs i Trondheim, 0,6 prosent flere enn i fjorårets åtte første måneder.

40 dagers salgstid

Det tok i gjennomsnitt 40 dager fra en bolig ble annonsert for salg til den var solgt i august i Trondheim. Det er raskere enn i landet for øvrig, der gjennomsnittlig salgstid var 47 dager.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå 3 050 000 kroner.