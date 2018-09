Siv Jensen tar høyde for 10 prosent rente

Her er ti triks du bør kunne for å avsløre om motparten er ærlig

Saken oppdateres.

I et intervju med Dagens Næringsliv forteller Frp-lederen at de siste års lave renter ikke har fått henne til å slippe løs gjelden i egen økonomi.

– Jeg har opplevd et helt annet rentenivå. Da jeg studerte på 90-tallet, var regelen at du skulle legge til grunn 10 prosent rente på alle beregninger du gjorde. Jeg gjør det fortsatt, selv om det er helt latterlig med det lavrenteregimet vi har. Så forsiktig er jeg, forteller Jensen til avisen.

På spørsmål om ikke flere bør tenke på samme måte, svarer hun at banksystemenes stresstester tvinger husholdningene til å være mer forsiktige når de tar opp lån, men at det selvsagt er viktig å sørge for at man ikke låner mer enn man har evne til å betjene.

At vi noen gang kommer til 10 prosent rente i Norge, anser Jensen som usannsynlig.

– Det er uansett noe som er umulig for meg å spekulere i. Det er Norges Bank som setter rentene, sier hun.