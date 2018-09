Norsk Kylling har signert kontrakten for bygging av ny fabrikk

Fare for at staten gjør ubotelig skade

Trondheims-entreprenøren Hent AS har fått kontrakten for en av Trøndelags største industriutbygginger i moderne tid. Bravida har fått en såkalt samspillskontrakten for totalentreprise for det tekniske.

Planen er at det skal etableres en klynge av næringsmiddelvirksomheter i området. Biomarinselskapet Nutrimar blir nærmeste nabo og tett samarbeidspartner, ifølge en pressemelding fra Norsk Kylling torsdag.

Har flyttet matjord

Tomta det nå skal bygges på, har vært omstridt, hovedsakelig på grunn av konflikt med jordvern og faren for nedbygging av matjord på tomta på Furumoen i Orkdal.

Kommunen har sagt ja hele veien, men Fylkesmannen har krevd flere avklaringer for å godta planene. Reguleringsplanen er nå vedtatt.

I pressemeldingen fra Norsk Kylling, forteller de om flytting av 52 mål jordlager fra utbyggingstomta til nydyrking av tilsvarende areal hos en lokal gårdbruker.

«På denne måten går ikke en eneste kvadratmeter matjord tapt som følge av fabrikksatsingen, og det er også etablert ny kunnskap om jordflytting og nydyrking som vil kunne gjenbrukes», skriver Norsk Kylling i pressemeldingen.

Etablerer energiselskap

Norsk Kylling vil fokusere på miljø og bærekraft i den nye kyllingfabrikk og bygger en egen energisentral som skal sikre det de kaller verdensledende løsninger på energiforbruk.

«Området skal samlet sett ha mindre CO₂-avtrykk etter bygging av kyllingfabrikken enn hva det har i dag. For å få dette til på beste måte er det under etablering et energiselskap som vil utvikle dette konseptet videre i samarbeid med NHP Eiendom som står bak byggingen av energisentralen», heter det i pressemeldingen.

- Norsk Kylling ønsker gjennom denne satsingen å ta vare på lokalmiljøet og kunder over hele landet. Drømmen vår har vært å bygge en fabrikk som ikke bare sikrer kylling av høyeste kvalitet og laveste pris til kundene, men som er etisk og bærekraftig i alle ledd, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, i meldingen.

- Industriprosjektet skal være verdensledende i sitt slag og dermed blant de mest bærekraftige i Norge. Vi kommer til å se økt økonomisk aktivitet og tilstrømming av arbeidsplasser i området, sier administrerende direktør i NHP Eiendom, Christian Wist i pressemeldingen.

