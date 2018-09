DNB setter opp boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng

Åpner for å tvangsflytte vgs-elever som mobber

Fare for at Trondheim kommune etablerer en diskriminerende praksis som bryter med norsk språkpolitikk

Han har skrevet for Beyoncé – nå prøver han noe nytt

Solsiden er blitt en falmet stjerne, og gjør rett og slett et ganske shabby inntrykk

Da jeg steg av flybussen i Midtbyen, oppdaget jeg raskt at byen var forandret

Høyesterett opphever kamskjell-dom – nederlag for Arbeidstilsynet

Trenerens beskjed provoserte langrennshåpet: – Jeg tenkte at «du har ikke peiling»

Retten: - Fornærmede sto bokstavelig talt i veien for tiltaltes plan om å skyte kamerat

Per Sandberg får et halvt års karantene

Idrettsforbundet får krass kritikk for manglende Helleland-støtte: – Et svik

Katalogtoppene dømt til to år og fire måneder i fengsel

Har du tre millioner kroner i gjeld, risikerer du at lånet om to år koster deg 37 000 mer enn i dag

Vil selge kjøpesentre for over 2 mrd. kroner

Høyesterett opphever kamskjell-dom – nederlag for Arbeidstilsynet

Åpner for å tvangsflytte vgs-elever som mobber

Saken oppdateres.

Fredag varslet DNB at banken vil øke sine renter på boliglån tilsvarende.

– Etter en lang periode med historisk lave boliglånsrenter er det ikke overraskende at rentene nå er på vei opp, sier konsernsjef for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten i en pressemelding.

Hun understreker at renteøkningen lenge har vært varslet.

– Derfor tror vi de fleste låntakerne er forberedt på dette, sier hun.

Torsdag satte Norges Bank opp styringsrenten for første gang på syv år, fra 0,5 til 0,75 prosent. Samtidig varslet sentralbanken at økningen bare er første steg mot et høyere rentenivå.

Forbrukerrådet mener at folk som allerede betaler 3 prosent rente eller mer på boliglånet sitt, ikke bør godta høyere rente.

– De bør heller vurdere å flytte lånet, sa fagansvarlig for Finansportalen hos Forbrukerrådet, Elisabeth Realfsen, til NTB torsdag.

Prøv Adresseavisens rentekalkulator. Her kan du legge inn ditt eget lånebeløp og selv beregne hvor mye ulike renteøkninger vil koste.