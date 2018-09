SMN skrur opp renta

Kvinne kjørte for fort uten lappen

Tok i fjor et oppgjør med en usunn og lukket politisk kultur. Det har allerede gitt resultater

Huset har vært et musikalsk samlingspunkt i Trondheim i over tre generasjoner - nå selges det

Vil ha tips fra publikum etter at mann i 30-årene ble funnet død

Vil selge kjøpesentre for over 2 mrd. kroner

Høyesterett opphever kamskjell-dom – nederlag for Arbeidstilsynet

Ti konsulentbyråer har kostet Trondheim Spektrum 14 millioner på under to år

Terrortiltalt ingeniør dømt til fengsel i to og et halvt år

Vil ha tips fra publikum etter at mann i 30-årene ble funnet død

Saken oppdateres.

Trøndelags største bank varslet mandag at renten på boliglån økes med 0,25 prosent. Endringen gjelder for nye kunder fra 26. september og for eksisterende kunder fra 9. november. Bankens laveste boliglånsrente er etter økningen 2,40 prosent.

Banken skriver i meldingen som er sendt ut at den vil gjøre «rentetilpasning på enkelte innskuddsprodukter med inntil 0,25 prosent».

Torsdag i forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng fra 0,5 til 0,75 prosent.

Med Adresseavisens egen rentekalkulator kan du beregne din egen renteøkning:

Lånesum kr Nedbetalingstid år Nominell rente % - + pr mnd i avdrag og renter «Summen over er bruttobeløpet du må betale til långiveren. Inntektsfradraget i skatt gjør at nettoprisen på renteutgiften blir 23 prosent lavere.»

LES OGSÅ: Har du tre millioner i lån, risiker du at lånet om to år koster 37 000 kroner mer enn i dag.

LES OGSÅ: - Renteøkning er gode nyheter for låntagere

LES OGSÅ: Finanstilsynet frykter dramatiske konsekvenser hvis renta øker raskt

LES OGSÅ: Torsdag var han den eneste banksjefen i Trøndelag som var konkret om renteøkning