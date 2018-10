Boligprisene har gått ned i Trondheim

Saken oppdateres.

Prisene på boliger sank med 1,1 prosent i landet som helhet, men med 1,5 prosent i Trondheim i september.

- En forventet utvikling, sier adm. direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge som onsdag la frem boligprisstatistikken for september på en pressekonferanse i Oslo.

Han snakker om landsgjennomsnittet som viser en prisnedgang på 1,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner, steg prisene med 0,1 prosent.

- God balanse

- I september sank boligprisene i alle deler av landet, noe som er normalt for den måneden. Vi legger nå bak oss fire måneder med tilnærmet flat sesongkorrigert prisutvikling. Dette tyder på at det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, sier Dreyer.

Han mener 2018 vil ende i en liten oppgang, hovedsakelig på grunn av vekst i april og mai i år.

- Det vi ser er helt normalt: I 2018 har vi harr en vekst i de første månedene, så en utflating. Og at nominelle priser går ned på denne tiden av året og i fjerde kvartal, er ikke unormalt. Vi forventer at prisene ender med en forsiktig oppgang når 2018 summereres, sier Dreyer.

- Ingen indikasjon på at varslet renteoppgang har hatt negativ effekt på bolgsalet i Norge, sier han og legger til at alt i alt er boligprisene er nå 2,7 prosent høyere enn for ett år siden, og det har aldri vøært solgt flere boliger her i landet.

Les også: Selv med en normal årslønn er Heidi utestengt fra 95 prosent av boligmarkedet i Oslo. Sjekk tallene for din by.

Stort tilbud i Trondheim

For Trondheims del, har september betydd en noe større nedgang i prisene enn landsgjennomsnittet. Her sank prisene med 1,5 prosent. Bare Oslo har større prisnedgang (2,0%) enn Trondheim denne måneden.

Årsaken er hovedsakelig at det er mange boliger til salgs i Trondheim.

- Tilbudssiden i Trondheim er på et høyt nivå. Av de store byene er Trodnehim den byen med flest bolger til salgs, ut fra innbyggertall. Svak vekst også i september. går inn i oktober med mange boliger til salgs, som antagelig vil gi moderat prisutvikling, sier Dreyer.

i Trondheim tok det i snitt 38 dager å få solgt en bolg i september, mot landssnittet på 43 dager. Raskest i landet gikk det i Hamar hvor det tok 20 dager i snitt.

Les også: Boligprisene i Trondheim steg mer i august enn prisene på landsbasis

Snittpris på 3 mill.

De siste 12 månedene har boligprisene steget med 0,4 prosent prosent i Trondheim, som er noe svakere utvikling enn i Oslo og Bergen, men høyere enn Stavanger.

Det har i september blitt lagt ut 562 boliger for salg, noe som er 2,4 prosent flere enn tilsvarende måned i 2017. Hittil i år det lagt ut 4823 boliger til salgs i Trondheim. Det er 0,8 prosent flere enn i tilsvarende periode i 2017.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå kroner 3 079 369 kroner, ifølge pressemeldingen fra Eiendom Norge.