BN Bank setter opp boliglånsrenten

Saken oppdateres.

Laveste boliglånsrente i BN Bank blir nå 2,35 prosent, opplyser banken i en pressemelding. Rentehevingen skjer nøyaktig to uker etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 0,75 prosent.

– Vi har valgt å holde boliglånsrenten uendret til nå, til tross for Norges Banks økning, sier administrerende direktør Gunnar Hovland i BN Bank.

DNB var den første banken som satte opp renten, men nesten alle bankene i Norge har nå fulgt etter. SpareBank1, Sbanken, Nordea, KLP Banken og Danske Bank har alle justert opp renten de siste ukene.

– Vi er stolte over å ha ventet lenger enn mange av våre argeste konkurrenter. I og med at pengemarkedsrenten, det vi betaler for å låne penger inn til banken, holder seg stabilt høy, ser også vi oss nødt til å sette opp boliglånsrenten, sier Hovland.