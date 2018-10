Jensen: – Vi har et godt budsjett å legge fram

Medaljehåpet minsker for Ranheim etter tung avslutning

Saken oppdateres.

– Vi er inne i en situasjon nå hvor vi er nødt til å bruke de gode tidene for å sørge for å trygge velferdssamfunnet vårt, og ikke minst skape et enda tryggere Norge, sa Jensen da hun møtte pressen utenfor hjemmet sitt i Oslo tidlig mandag morgen.

På spørsmål om hun har noen gaver til KrF, svarte hun at hun tror det vil bli blandede reaksjoner.

– Det er mange saker i statsbudsjettet som jeg tror KrF sikkert kommer til å nikke gjenkjennende til, men sikkert også noen ting som de gjerne ville sett forbedret, svarte Jensen, som la til at hun håper det ikke blir hennes siste statsbudsjett.

Nøkkeltallene i statsbudsjettet legges fram klokka 8, mens regjeringen presenterer sitt forslag til budsjett for Stortinget klokka 10.