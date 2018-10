Slår sammen det trønderske strømnettet

Saken oppdateres.

Det opplyser energiselskapene i en børsmelding tirsdag formiddag.

- Det har tatt ganske lang tid, men vi fikk det til, sier styreleder Per Kristian Skjærvik i Trønderenergi, som sammen med styreleder Jon Håvard Solum i NTE presenterte sammenslåingen under en pressekonferanse i Stjørdal.

Det nye selskapet blir Norges nest største nettselskap basert på antall kunder, og vil drifte strømnettet i store deler av Trøndelag. Konsernet vil fra starten ha om lag 250 000 kunder, rundt 450 medarbeidere, og en samlet nettkapital på omtrent 5,4 milliarder kroner, opplyser selskapene i meldingen.

- Vi er svært fornøyd med at et felles trøndersk eid nettselskap nå kommer på plass. Dette er en viktig milepæl for Trøndelag og norsk kraftnæring, sier de to styrelederne i meldingen.

Forsinket

Etter årevis med sonderinger la Trønderenergi og NTE tidligere i år frem planene om å slå sammen sine to nettselskaper, og skape en av landets største nettvirksomheter.

Da sammenslåingen ble lansert var partene fortsatt ikke enige om sentrale punkter, men målet var å legge frem et endelig beslutningsgrunnlag for styrene innen 1. juni i år.

Nå, flere måneder på overtid, er partene enige om etableringen av selskapet. Administrasjonssenteret for det nye nettkonsernet skal være på Stjørdal, men det vil være forskjellige driftsmiljøer som skal drifte nettet i henholdsvis gamle Nord- og gamle Sør-Trøndelag.

To nettleier

Hovedsetene for driftsmljøene vil være i henholdsvis Trondheim og Steinkjer, noe som i tråd med de foreløpige planene som ble lansert tidligere i år.

I likhet med det som ble forespeilet tidligere i år vil nettkonsernet også ha ulike nettleier i de to konsesjonsområdene til dagens NTE og Trønderenergi.

En gjennomsnittskunde hos Trønderenergi betaler i dag rundt 2500 kroner mindre i året enn en kunde hos NTE, og ifølge førsnevnte vil ikke sammenslåingen bety dyrere nettleie for trondhjemmere og andre kunder i nettselskapets nedslagsfelt.

Eierfordeling

Pensjonsselskapet KLP har vært medeier i Trønderenergi Nett siden 2011, og viderefører sitt eierskap inn i det nye konsernet, ifølge meldingen. Det betyr at eierfordelingen blir NTE (40%), Trønderenergi (40%) og KLP (20%).

Energiveteranen Kristian Aa er innstilt som styreleder i det nye konsernet, men selskapsnavn og øvrig ledelse vil komme på plass i løpet av de neste månedene, ifølge partene.