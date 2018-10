Ble overrasket med pris på Samspillkonferansen

Her sluttet 13 ledere i løpet av to år

Saken oppdateres.

- Dette kom helt ut av det blå og var overhode ikke forventet, utbrøt daglig leder ved Trondheims-restauranten To rom og kjøkken, restauratør (restaurantdriver) Roar Hildonen, da han fikk overrakt Samspillprisen på konferansen på Royal Garden hotell fredag.

Han var debattdeltaker på konferansen som samler idrett, kultur, det offentlige og næringslivet, forkortet Ikon, da han plutselig ble hovedpersonen.

En til laget

- Denne prisen går til laget mitt. Jeg elsker det jeg holder på med. Det er råartig å drive restaurant. Det er også det eneste jeg kan, så jeg håper jeg ikke må slutte før jeg går ut på dato, sa han etter å ha fått prisen overrakt av konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

Samspillkonferansen er et samarbeid mellom Trønderenergi, Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Næringsforeningen i Trondheimsregion og Sør-Trøndelag Idrettskrets. Tidligere mottakere av Samspillprisen er Mot, Stein Vanebo og Tove Moe Dyrhaug.

- Verden må vite om oss

Prisen på 20 000 kroner får Hildonen blant annet for sitt arbeid for samarbeid i hele Ikon-kjeden. Pengene skal han gi videre til et veldedig formål. Hildonen har valgt seg prosjektet «Ung Restaurant», et initiativ fra Trøndelag fylkeskommunen der ungdomsskoleelever inviteres til å prøve seg som kokker og servitører for en dag. Målet er å skape økt interesse for restaurant- og matfag.

- I mitt fag er vi avhengige av folk som bor, lever og jobber i regionen, og at vi bygger en turistdestinasjon i denne landsdelen som det oser stolthet og glede av. Vi har så mye å by på og det må vi få frem på måte så hele verden får vite om oss. Jeg drar til New York, så få andre reise andre steder. Så får vi bare kjøre på, sier Hildonen.

