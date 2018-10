Går av som toppleder i Norsk Helsenett

Selgere i Nummeropplysninga dømt for bedrageri, etter at tiltalene ble endret

- Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått anledning til å utvikle selskapet sammen med så mange dyktige kolleger. Det har vært krevende, morsomt og meningsfylt, og det blir selvsagt rart å skulle overlate ledelsen til en annen, sa Håkon Grimstad i en pressemelding mandag formiddag.

Grimstad har ledet selskapet siden det ble et statsforetak i 2009, og i løpet av denne perioden har Norsk Helsenett vokst kraftig. Nå fyller han 62 år, og har derfor besluttet å gå av.

Familie i Stockholm

Norsk Helsenett er et statsforetak, som leverer sikker infrastruktur og IKT-tjenester til hele helsetjenesten i Norge. Selskapet har i dag i overkant av 400 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Trondheim, og avdelingskontorer i Tromsø, Bergen og Oslo.

- 10 år er i og for seg lenge nok. Det er jo et poeng at jeg og familien bor i Stockholm, fortsetter Grimstad som legger til at han ønsker å bruke de siste årene i arbeidslivet på oppgaver nærmere bostedet.

Leter ny toppleder

- Håkon Grimstad har ledet selskapet med stor entusiasme og sikker hånd. Med en kombinasjon av dyp teknologisk kunnskap og innsikt i helsesektoren, har han sikret at selskapet i dag oppfattes som en trygg og solid leverandør av IKT-tjenester. Norsk Helsenett nyter stor tillit blant helseaktører – store som små – og den sterke posisjonen har selskapet opparbeidet årene med Håkon Grimstad som leder, sier styreleder Toril Bariusdotter Ressem i pressemeldingen.

Norsk Helsenett leter nå etter Grimstads etterfølger, med ønske om å ansette i februar/mars.

Håkon Grimstad slutter i Norsk Helsenett 30. september 2019.