Ny betalingsløsning lanseres i Norge

Saken oppdateres.

Norge er det 25. landet i verden hvor Google Pay lanseres, skriver selskapet i en pressemelding.

Det er mulig å benytte betalingsløsningen på alle utsalgssteder som aksepterer kontaktløs betaling.

For å benytte løsningen må man registrere Visa-kortet sitt i Google Pay først.

– Betaler du med Visa-kortet ditt i Google Pay kan du være trygg på at dine kortdata er sikre, og at betalingene går raskere og enklere, sier Jens Nes, Norges-sjefen i Visa.

Google Pay er i første omgang tilgjengelig for kunder med Visa-kort i Nordea, Storebrand Bank, Sparebanken Sør, Monobank og Revolut.

Fra neste år vil løsningen være tilgjengelig for kunder i Sbanken.

- Treger ikke lommeboka

Nordea skriver i en pressemelding at bankens kunder i alle de nordiske landene kan nå bruke Google Pay på kontaktløse betalingsterminaler, i apper og nettbutikker.

- Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for kundene våre. Betaling med mobiltelefonen er en veldig praktisk måte å gjøre hverdagsinnkjøpene på uten å måtte å ha med seg lommeboken til enhver tid. Å betale med mobiltelefonen er enkelt, tilgjengelig og sikkert – som er hva kundene våre vil ha, sier John Sætre, leder for Personmarkedet i Nordea i Norge i pressemelding.

- Lurt å teste

Storebrand skriver i en pressemelding at kortinformasjonen hverken er lagret på mobilenheten eller lagt inn i utsalgsstedets system med Google Pay. Derfor er det for eksempel ikke slik at brukerne er nødt til å sperre kortet sitt dersom de mister mobiltelefonen.

– Det er bakt mye sikkerhet inn i alle disse systemene, så det er helt trygt. Det kan være lurt å teste forskjellige tjenester og gå for den betalingsløsningen som gjør livet ditt litt mer smidig og enkelt, sier Caroline Johansen, som er leder for bank personmarked i Storebrand.