Kværner har fått kontrakt på 900 millioner kroner

Helge Tverdal (45) har laget et «halloween-museum» hjemme: – Jeg har nok brukt et sted mellom 30- og 40 000 kroner

Saken oppdateres.

Kværner har fått kontrakt med Equinor for levering av stålunderstellet til prosessplattformen til fase 2 på Johan Sverdrup-feltet. Kontrakten er verdt 900 millioner kroner.

- Det at vi vinner enda en kontrakt i internasjonal konkurranse, bekrefter Kværners posisjon som en av industriens ledende leverandører av stålunderstell. Kværner leverte i 2017 og 2018 til sammen tre av de fire stålunderstellene som er med i første fase av feltutviklingen. Gjennom godt samarbeid med Equinor leverte vi alle disse tre plattformunderstellene til avtalt kvalitet, tid og budsjett. Jeg er glad for at kundene våre bekrefter at vi er en leverandør som tilbyr en attraktiv kombinasjon av teknisk ekspertise og kostnadseffektivitet, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner i en pressemelding.

LES OGSÅ: Kraftig resultatfall for Kværner

300 ansatte på prosjektet

Understellet til prosessplattformen til fase 2 skal leveres våren 2021. Aktiviteten vil være høyest fra september neste år til mai 2020, når omtrent 300 ansatte kommer til å jobbe på prosjektet, skriver Kværner.

Ingeniørarbeidene skal utføres ved Kværners kontorer i Oslo og starter umiddelbart. Prosjektledelsen blir basert ved Kværners anlegg for avanserte stålunderstell i Verdal. Prefabrikasjon starter i Verdal tidlig sommer 2019. Det ferdige understellet vil ha en totalvekt på i overkant av 12 300 tonn.

Det nye oppdraget inkluderer prosjektering, innkjøp og fabrikasjon. Kværner skal stå for utlasting og sjøfesting av det ferdige understellet på en lekter før utseiling til feltet.

LES OGSÅ: Johan Sverdrup-feltet skal drives av strøm fra land i 50 år

Arbeid ut i 2021

- Dagens kontrakt, sammen med tidligere kontrakter for bygging og leveranse til Valhall Flanke Vest og moduler til produksjonsskipet Johan Castberg, forsterker mulighetene for strategisk utvikling av ekspertisen ved anlegget i Verdal de kommende årene. Ordrereserven gir grunnlag for en god aktivitet for anlegget frem til våren 2021, skriver Kværner i meldingen

- Med denne kontrakten viser Kværner og norsk leverandørindustri at de nok en gang er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, sier prosjektdirektør Trond Bokn for Johan Sverdrup i pressemeldingen.

Han viser til at over 70 prosent av kontraktene i første fase av prosjektet gikk til norske leverandører. Denne nye kontrakten til Kværner er del av andre fase, og her vil andelen norske kontrakter være enda høyere, ifølge Bokn.

LES OGSÅ: Her slepes 16 600 tonn gjennom Trondheimsfjorden

Stålunderstell nummer 46

Det nye stålunderstellet blir nummer 46 i en serie av stålunderstell fra Kværner i løpet av de siste 45 årene.

Kværner og selskapets rundt 2 700 HMS-fokuserte og erfarne medarbeidere er anerkjent for å planlegge og gjennomføre noen av verdens mest krevende prosjekter.

I 2017 hadde Kværners Field Development segment en samlet omsetning på 7,6 milliarder kroner. Selskapet hadde en ordrebok per 30. september 2018 på 10,6 milliarder kroner.