Magasin-utgiver avvikler virksomheten i Norge

Saken oppdateres.

Begrunnelsen for det dramatiske grepet oppgis å være at Bonnier over flere år har slitt med lønnsomheten i det norske markedet, primært på grunn av sviktende inntekter fra magasinene, ifølge Dagens Næringsliv.

I Norge utgir Bonnier Media magasinene Costume, Bo Bedre, Tara og BoligPluss. Selskapet har i tillegg åtte nettsteder, og det samarbeider med flere såkalte influencere.

– Dette er en veldig trist dag for alle i Bonnier Media. Vi har jobbet hardt og levert gode magasiner med høy kvalitet og tilhørende nettsteder gjennom krevende tider, sier administrerende direktør Trond Juliussen i Bonnier Media AS i en pressemelding.

Vil ha ryddig prosess

Juliussen rammes selv av beslutningen og slutter når selskapet er avviklet.

– Det er nå ekstremt viktig for meg å støtte alle de ansatte som er rammet av denne beslutningen slik at det blir en ryddig prosess, sier han.

Ifølge Bonnier Media vil magasinene Costume, Tara og Bo Bedre leve videre, men med «en annen produksjonsmodell».

– Understreker alvoret

Norsk Journalistlag (NJ) opplyser at de har vært til stede på et allmøte hos Bonnier torsdag, og at de jobber tett opp mot redaksjonsklubben.

– Vi vil ivareta hvert enkelt medlem på best mulig måte i denne vanskelige situasjonen, og vi vil bistå i den videre prosessen slik at våre medlemmers rettigheter ivaretas, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen i en pressemelding.

Journalistlaget understreker at det er svært sjelden at medievirksomheter legges ned.

– Det understreker alvoret i situasjonen, skriver NJ.

Nylig ble det kjent at Bonniers konkurrent, Egmont Publishing, skal spare 23 millioner og kutte 29 årsverk. Kvinne- og livsstilsmagasinene i Egmont fjernet alle faste journalister for tre år siden, skriver DN.