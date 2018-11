Skandalen tynger i Danmark - ikke i Norge

Saken oppdateres.

Fra Danske Banks norske hovedkontor, i Søndre gate i Trondheim, meldes det om solide resultater for årets ni første måneder.

Resultatet før skatt har økt med ti prosent sammenliknet med samme periode i fjor og endte på 2,48 milliarder kroner.

«Resultatet er preget av vekst i netto renteinntekter på ni prosent fra samme periode i fjor som følge av flere kunder og økte utlån samt økte provisjonsinntekter. Samtidig gjenspeiler resultatet at norsk økonomi styrker seg videre» heter det i en pressemelding fra Danske Bank Norge torsdag morgen.

Også i tredje kvartal isolert sett, kan Danske Bank Norge vise til vekst fra 805 millioner i overskudd før skatt i 2017 til 845 millioner i pluss før skatt tredje kvartal i år.

Resultatfall for konsernet

Samtidig viser kvartalsrapporten fra morbankens hovedkontor i København, at Danmarks største bank har hatt et kraftig resultatfall. Danske Bank leverte i tredje kvartal sitt laveste overskudd på tre år som følge av hvitvaskingssaken i Estland.

Rundt 1500 milliarder danske kroner ble overført via bankens estiske avdeling fra 2007 til 2015. Det er uklart hvor stor andel av beløpet som er mistenkelig. Danske Banks Estland-filial granskes nå for å ha blitt brukt til å hvitvaske milliarder av kroner fra blant annet Russland og Aserbajdsjan.

Resultatet er kuttet fra 6,2 milliarder danske kroner tredje kvartal 2017 til 3,6 milliarder danske kroner. Fra januar til og med september er resultatet før skatt for Danske Bank Group på 15,3 milliarder danske kroner mot 19,6 milliarder samme periode i fjor.

- Utvikler videre

- Det er ikke til å stikke under stol at vi i Danske Bank har vært gjennom en utfordrende periode med hensyn til Estland-saken, og nettopp derfor har vi nå fullt fokus på å fortsette å utvikle gode og solide produkter og tjenester som forenkler kundenes hverdag. Vi har vært sterke med hensyn til kundetilfredshet de siste årene og vi kommer til å jobbe knallhardt for å beholde den posisjonen, sier landsjef for Danske Bank Norge, Trond F. Mellingsæter.