Norturas toppsjef går av

Saken oppdateres.

Kolberg er blitt enig med styret i det bondeeide selskapet om å gi seg som følge av at selskapet ikke har klart å oppnå forventede resultater.

- For mange piler i feil retning

- Kolberg har de siste årene ledet selskapet gjennom mange store og krevende endringer. Jeg er takknemlig for den innsatsen han har gjort gjennom 20 år for Nortura og de siste fem som konsernsjef. Men i det siste er det dessverre for mange piler som peker i feil retning, og vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer. Styret ser seg derfor nødt til å gjøre denne endringen nå, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i en pressemelding onsdag morgen.

Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen er konstituert som ny konsernsjef.

- Deres plikt

Kolberg sier i pressemeldingen at han er takknemling for å ha fått ledet Nortura de siste årene.

- Når jeg nå ikke klarer å oppnår de resultatene som styret forventer, er det deres rett og plikt å gjøre noe med det. Det har jeg full respekt for, og jeg vil ønske konsernet all lykke til videre, sier den avtroppende konsernsjefen.