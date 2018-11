Krohn Traaseth slutter som administrerende direktør i Innovasjon Norge

Cologna knuste Northug med over to minutter

Cologna knuste Northug med over to minutter

Saken oppdateres.

– Tiden er inne for å overlate roret til andre. Fem år har vært min uttalte anbefaling for perioden en toppleder med store endringsoppgaver bør sitte i samme stilling, og det står jeg ved, sier Krohn Traaseth.

– Jeg har hatt et knallsterkt mannskap i Innovasjon Norge, og sammen har vi klart å levere viktige resultater for et næringsliv i omstilling. Jeg har blitt oppriktig glad i samfunnsoppdragene våre og ikke minst i kollegene mine som har et utrettelig engasjement for oppgavene våre, legger hun til.

Krohn Traaseth orienterte styreleder Gunnar Bovim om sin beslutning torsdag kveld.

– Det var en trist og overraskende beskjed. Jeg hadde håpet å få beholde Anita en stund til. Samtidig har jeg full respekt for hennes valg. Innovasjon Norge har gjennomgått en omfattende og imponerende restrukturering under Anitas ledelse, og det arbeidet skal vi sørge for at videreutvikles fremover, sier han.

Bovim viser til at selskapet i fjor leverte tjenester for 7,3 milliarder kroner til norsk næringsliv, en økning på 24 prosent fra 2014.

– I samme periode reduserte selskapet driftskostnadene med seks prosent og tilbakebetalte rundt 800 millioner kroner i utbytte og overføringer til sine eiere. De to siste årene er Innovasjon Norge også kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver, sier styrelederen.