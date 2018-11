Norske Skog bytter ut toppsjefen

Saken oppdateres.

Wright har i ti år vært konsernsjef i kartongprodusenten Elopak, og erstatter nå Lars P. Sperre som har fungert som toppsjef i Norske Skog siden mai i fjor, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Niels Petter har erfaring og resultater som leder i industrivirksomheter der prosess- og produktinnovasjon er sentralt, og der nærhet til kunden og forståelse for kundens behov er helt avgjørende. Dette gjør ham til et glimrende valg for Norske Skog fremover, sier styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS i meldingen.

Gikk konkurs

Papirkonsernet gjenoppsto i år med nye eiere, etter at det gamle morselskapet Norske Skogindustrier ASA ble slått konkurs i desember i fjor.

Det var det britiskbaserte investeringsselskapet Oceanwood som tvang frem konkursen i det gjeldstyngede konsernet, etter at de i fjor høst tok kontroll over selskapets pantsikrede gjeld. Etter konkursen ble det satt i gang en auksjonsprosess for å selge konsernets syv papirfabrikker, der Oceanwood fikk kontroll over fabrikkene med et bud på 2,3 milliarder kroner.

Eierrepresentanten John Chiang, partner i Oceanwood Capital Management, ble tatt i mot som en redningsmann da han i sommer besøkte de rundt 350 ansatte ved Norske Skogs fabrikk på Skogn i Levanger.

Fortsetter

Ifølge pressemeldingen vil Lars P. Sperre fortsette i Norske Skog, og inngå i konsernledelsen med ansvar for såkalt «corporate strategy».

Niels Petter Wright varslet i september i fjor at han gikk av som konsernsjef i Elopak. Han har tidligere vært konserndirektør med ansvar for finans og strategi i Dyno Nobel, og han har også ledet sprengstoffdivisjonen i Dyno Industrier.

Han var finansdirektør hos bilimportøren Bertil O. Steen før han begynte i Elopak i 2000.