Overtar som ny sjef i BN Bank

Saken oppdateres.

Samdal overtar etter Gunnar Hovland, som i sommer ble ansatt som ny toppsjef i meierikonsernet Tine.

Samdal er trolig mest kjent for å ha vært landslagssjef for langrennskvinnene, og for å ha vært Marit Bjørgens personlige trener.

De siste fem årene har han derimot vært konserndirektør i Sparebank 1 SMN, og før det var han viseadministrerende direktør i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

- Godt fornøyd

- Styret er godt fornøyd med å få på plass en arvtager etter Gunnar Hovland med lang erfaring fra finansbransjen. Samdal har de siste årene utviklet personmarked i Sparebank 1 med svært gode resultater, og vil ta med seg en solid erfaring inn i sin nye rolle som toppsjef i BN Bank, sier styreleder Finn Haugan i BN Bank i en pressemelding.

Sparebank 1 SMN er også største eier i trondheimsbanken BN Bank.

- Jeg ser frem til å overta stafettpinnen etter Gunnar Hovland og lede det spennende laget av dyktige medarbeidere i BN Bank. Vi skal fortsette å utvikle BN Bank som en enkel, landsdekkende bank med gode renter for både bedrifts- og personkunder, sier Samdal i pressemeldingen.

Rokering

Nelly Maske overtar samtidig Samdals jobb som konserndirektør for personmarked i Sparebank 1 SMN, varsler sistnevnte i en børsmelding. Hun er i dag konserndirektør for organisasjon og utvikling i banken.

Tidligere i høst ble det kjent at Finn Haugan gir seg som konsernsjef i Sparebank 1 SMN, og at Jan-Frode Janson overtar stillingen.