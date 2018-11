Dropper milliardinvestering i Tydal etter budsjettavtalen mellom KrF og regjeringen

Saken oppdateres.

To kontrakter for milliardverdier har dermed gått tapt, etter at regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre og KrF bestemte seg for å innføre full elavgift på datasentre som driver med kryptovaluta, blant annet bitcoin, skriver E24.

Erik Vennemoe i NTC Services forteller at de bisto en global kunde som ville starte opp i Tydal, men at kunden nå dropper prosjektet.

- Da dette kom fra regjeringen ble vår kunde regelrett skremt bort, sier Vennemoe til E24.

Nettstedet skrev nylig også at eierne av Troll Housing i Fræna i Romsdal mistet en milliardavtale etter at det planlagte datasenteret ble skrinlagt etter regjeringsutvidelsen.

- Det siste vi trenger

Regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag kaller avgjørelsen om å endre avgiften for næringen med bare fem ukers varsel for nattlig budsjettkrøll, som skaper en nesestyver for næringslivet.

- Vi ser nok en endring i rammevilkårene som kommer ut av det blå, og antakelig ikke er grundig gjennomtenkt. Det hadde vi virkelig håpet å unngå i år. Det siste vi trenger er overraskelser i innspurten. Dette får konsekvenser i Nordland, Trøndelag og Vestlandet, sier Lien.

- Behovet stiger

Han mener næringslivet først og fremst trenger stabile og forutsigbare rammevilkår.

- Det er relativt kort tid siden vi ønsket velkommen investeringer i datasenterkapasitet i Norge, fordi behovet kommer til å stige signifikant fremover. Det er bedre å ha det i land med fornybar kraftforsyning. Når næringen så responderer og investeringene er i ferd med å komme, så snur man. Den typen uforutsigbarhet svekker investeringsviljen betydelig, sier Lien.

- Ville presset seg frem

Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) forsvarer budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene.

- Dette er det et enstemmig storting som mener. Full elavgift for datasentre som utvinner kryptovaluta ville trolig ha presset seg frem uansett, før eller siden. Det at noen selskaper trekker seg, det er jo åpenbart fordi de ville drive med bitcoin-mining, sier han til E24.