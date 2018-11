Utsetter børsnotering av trønderdominert suksessbedrift

Er det for store forventninger til RBK?

Saken oppdateres.

Selskapet som i 1980 startet med produksjon av fiskekasser på Frøya, skrev i en børsmelding 12. november at de planla en børsnotering på Oslo Børs.

Nå skriver selskapet at nedgangen i aksjemarkedene og den finansielle usikkerheten gjør at de velger å utsette dette.

Bewi Synbras styreleder Gunnar Syvertsen sier til Dagens Næringsliv at konklusjonen ble tatt mandag kveld. Han sier ikke når det kan bli aktuelt å prøve igjen.

- Vi håper ting skal roe seg litt ned og at verdensøkonomien vil stabilisere seg. Det er åpenbart at alt smitter over på alt og da blir også Oslo Børs urolig, sier Syvertsen til DN.

Selskapet ble startet av brødrene Svein og Geir Bekken fra Frøya sammen med senere Salmar-gründer Gustav Witzøe, og etter en rekke oppkjøp og sammenslåinger har selskapet nå rundt 1300 ansatte og 28 fabrikker i seks land.

Svenn Bekken og hans barn eier fortsatt rundt 65 prosent av selskapet, og hadde også planer om å beholde en eierandel på over 50 prosent etter børsnoteringen.

Meglerhusene ABG Sundal Collier og Carnegie var tilretteleggere for børsnoteringen, og ifølge Finansavisen gikk førstnevnte ut med en prising på selskapet på tre til 3,8 milliarder kroner, mens medtilrettelegger Carnegie lå enda litt høyere.

På spørsmål fra DN om prisingen var for høy, svarer Syvertsen:

- Prisingen vår, som bankene og tilretteleggerne mente var riktig, var korrekt. Alle var opptatte av at den var innenfor det som var ok, svarer Syvertsen.

Bewi Synbra Group har i dag hovedkontor i Solna utenfor Stockholm, og i november anslo selskapet at de ville få en omsetning i år på rundt fem milliarder svenske kroner, og et driftsresultat før avskrivninger på drøyt 500 millioner.