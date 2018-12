Kraftig nedgang på Oslo Børs

Eksplosiv økning i tips om nettovergrep: - Liten risiko for å bli avslørt

Saken oppdateres.

Torsdag ble dermed den verste børsdagen i Oslo siden 8. februar 2016, ifølge E24. Det kraftige fallet skyldes blant annet at oljeprisen har falt betraktelig i forkant av OPEC-samtalene om kutt i oljeproduksjonen.

Samtlige av de toneangivende selskapene på Oslo Børs sto i rødt ved stengetid torsdag ettermiddag.

Av selskapene på hovedindeksen kom Norwegian verst fra det – aksjen stupte hele 15,3 prosent. Det er tidenes nest verste børsdag for flyselskapet, ifølge E24. Det kraftige fallet kom samme dag som Norwegian slapp trafikktallene for november. Der kom det fram at fyllingsgraden falt med 4,9 prosentpoeng til 78,8 prosent.

Equinor var som vanlig mest omsatt, og aksjen falt med 3,59 prosent. Ille gikk det også med Aker BP (-6,17 prosent), Marine Harvest (-3,42) og Norsk Hydro (-3,41). Legemiddelselskapet Nordic Nanovector falt med hele 12,08 prosent.