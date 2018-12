Kraftig nedgang på Oslo Børs og i oljemarkedene

Her kom det 18 centimeter snø det siste døgnet

Saken oppdateres.

Etter et bredt børsfall i Asia falt hovedindeksen i Oslo markant da aksjehandelen begynte her. Også ellers i Europa pekte pilene bratt nedover.

Parallelt med børsfallet i Oslo bikket oljeprisen under 60 dollar fatet torsdag formiddag. På ettermiddagen hadde både oljepris og aksjekurser gått litt opp igjen, men fortsatt lå hovedindeksen 2,7 prosent lavere enn dagen før.

Oslo Børs er preget av de samme mekanismene som har ført til børsfall i EU, Asia og USA de siste dagene. Optimismen etter den såkalte våpenhvilen i handelskonflikten mellom Kina og USA er avløst av bekymring for at den midlertidige avtalen mellom landene er lite konkret.

I tillegg falt oljeprisen bratt i forkant av OPEC-møtet torsdag hvor oljekartellet skulle diskutere mulige produksjonskutt for å stabilisere prisene.

Direktør pågrepet

Investorene er usikre på hva presidentene Donald Trump og Xi Jinping egentlig ble enige om da de møttes i Buenos Aires i helgen. Finansgiganten Goldman Sachs mener framgangen på møtet var begrenset.

Dermed er det igjen frykt for at handelsstriden mellom USA og Kina kan forverre seg. Og forholdet mellom landene blir neppe bedre av at finansdirektøren i den kinesiske mobilgiganten Huawei er blitt pågrepet i Canada.

USA ønsker henne utlevert, og ifølge Wall Street Journal er årsaken mistanke om at Huawei har opptrådt i strid med USAs Iran-sanksjoner.

– Arrestasjonen bidrar åpenbart ikke til å bedre forholdet mellom de to stormaktene Kina og USA, og er ingen god start på tre måneder med forhandlinger for å finne løsninger på handelskonflikten, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin morgenrapport torsdag.

30 prosents oljeprisfall

Hovedindeksen lå på rundt 830 poeng etter et fall på nærmere 3 prosent torsdag ettermiddag.

Samtidig lå de viktigste aksjeindeksene i Storbritannia og Tyskland over 2 prosent lavere enn sluttnoteringene dagen før.

Før OPEC-møtet i Wien sa Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih at et produksjonskutt på 1 million fat per dag trolig var nok til å stabilisere oljeprisene.

Siden toppnivået på 86 dollar fatet i oktober har oljeprisen nå svekket seg rundt 30 prosent. Blant årsakene er overproduksjon og frykt for svikt i etterspørselen på grunn av svakere global vekst.

I tillegg fikk USAs nye sanksjoner mot Iran mindre effekt enn ventet siden flere land fikk unntak fra straffetiltakene. Dermed kan Iran eksportere mer olje enn analytikerne ventet tidligere i år.