Rundt 30 må gå fra Orkanger-bedrift

Effekten av planlagte tiltak i bedriften vil bety en reduksjon i antallet ansatte på omkring 27, skriver Avisa Sør-Trøndelag på nett.

Det er både faste og midlertidige ansatte som må gå. I tillegg kommer naturlig avgang.

- Midlertidig ansatte som har vært ansatt i forbindelse med drift i ovnshallen det siste året avvikles. Utover dette kommer naturlig avgang, et tilbud om AFP for ansatte over 62 år, samt oppsigelser, sier administrerende direktør Ole Johan Svorkdal ved Washington Mills til Avisa Sør-Trøndelag.

Opptil 10 faste må gå

Ledelsen og fagforeningen ved bedriften er i forhandlinger om omfanget av oppsigelsene. I dag ser det ut som mellom sju og ti faste ansatte må sies opp i løpet av første halvår i år, opplyser Svorkdal.

Det har fram til nå vært rundt 110 ansatte ved Washington Mills.

- Dette vil fra nå av ligge på et permanent lavere nivå, sier Svorkdal.

Fra 60 til 35 % diesel

I en pressemelding skriver bedriften at det er utviklingen i hovedmarkedet, dieselpartikkelfilter for personbiler, som gjør de må kutte kostnader. I løpet av få år har andelen dieselbiler i Europa gått ned fra nærmere 60 prosent til rundt 35 prosent i tredje kvartal i fjor.

- Det er flere tiltak som nå vil bli gjennomført, som produksjonsstans i ovnshallen i løpet av våren og redusert produksjon og skiftgang i videreforedlingsanlegget, står det i meldingen.

Lavere omsetning

I 2017 omsatte Orkanger-bedriften for vel 391 millioner kroner, og fikk et resultat på 13,6 millioner.

Svorkdal sier både omsetningen og resultatet bli lavere for fjoråret.