Boligprisene i Trondheim steg med 3,9 prosent i januar

Saken oppdateres.

Prisveksten var på 3,9 prosent viser den månedlige statistikken som Eiendom Norge la frem tirsdag formiddag.

Boligprisene øker normalt i januar, og korrigert for disse sesongvariasjonene var økningen på 1,1 prosent (tidligere har ikke Eiendom Norge lagt frem sesongkorrigerte priser for de enkelte byene).

Den sesongkorrigerte prisveksten er også større enn i de andre norske storbyene Oslo (0,3 prosent), Bergen (0,9 prosent) og Stavanger (0,3 prosent), viser statistikken.

For landet som helhet steg boligprisene med 2,7 prosent i januar, noe som korrigerte for sesongvariasjoner betyr en økning på 0,5 prosent.

Nedgang i fjor

I desember sank prisene på brukte boliger i Trondheim med to prosent. Det bidro til at trønderhovedstaden hadde det svakeste boligmarkedet blant de norske byene i 2018, med en nedgang på 0,8 prosent.

Etter prisøkningen i januar er tolvmånedersveksten igjen positiv, med en økning på 0,3 prosent. Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå 3,1 millioner kroner, viser statistikken.

- Mange solgte

Analysesjef Jan Håvard Valstad hos Eiendomsmegler 1 Midt-Norge sier at det som er enda viktigere, er at det er solgt et høyt antall boliger. I januar ble det solgt 455 boliger, noe som var 3,2 prosent mer enn i samme måned i fjor.

- Samtidig er det lagt ut litt færre boliger enn samme måned i fjor. Dette har ført til at varelageret av boliger for salg minker, og antall annonserte bruktboliger nærmer seg normalen etter en periode med veldig mange usolgte boliger i markedet, skriver Valstad i en e-post.

Han sier at hvis denne utviklingen fortsetter utover vinteren, så vil det bety et marked med høyere priser i 2019 enn i 2018.

Gjennomsnittlig salgstid i Trondheim var på 59 dager, mens den i landet for øvrig var på 63 dager.