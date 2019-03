– Først og fremst vil jeg be om unnskyldning

Her innser Jansrud at seieren glapp

- Vi er veldig glade for at de ble funnet i live

– Først og fremst vil jeg be om unnskylding til kundene som er rammet av at våre MAX-fly er satt på bakken. Kundene er selvsagt vår hovedprioritet nå. Kollegene våre i Norwegian har jobbet hele natten for å finne en løsning for passasjerene som er påvirket. Takket være det, får vi tatt hånd om passasjerene, sier konsernsjef Kjos i en video på Twitter.

«Status onsdag morgen er at de aller fleste har blitt ivaretatt, og vi jobber nå med å gi gode alternativer til noen hundre resterende passasjerer som skal reise til og fra norske flyplasser», opplyser selskapet.

18 av Norwegians 163 fly er Boeing 737 MAX 8, flytypen som er satt på bakken i store deler av verden etter ulykken som kostet 157 mennesker livet i Etiopia søndag. Med en nidel av flåten i praksis satt ut av spill, jobber selskapet med å sette inn tiltak.

Direkte beskjed

– Berørte passasjerer får direkte beskjed, mens alle andre skal forholde seg som normalt. Vi jobber med å slå sammen flygninger, så de fleste som blir berørt, får ny avgangstid samme dag, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss til NTB.

– Vi jobber alt vi kan for å minimere konsekvensen for de reisende, understreker hun.

Næss viser også til at man kan sjekke på selskapets nettsider om flyet er i rute.

Det er ikke nødvendigvis avganger som skulle vært fløyet med 737 MAX 8-fly, som er innstilt. Avlyste avganger kan skyldes sammenslåingene Næss nevner, og det kan tenkes ved at fly omdisponeres.

Følger anbefalinger

Norwegian følger utviklingen i saken og opplyser at de har tett dialog med luftfartsmyndighetene og flyprodusenten Boeing og følger deres anbefalinger.

– Vi inngår ikke kompromisser om sikkerheten til våre passasjerer og ansatte, skriver Norwegian på sine nettsider.

Der opplyser de også om hvilke rettigheter passasjerer har dersom deres flygninger blir berørt.

Sender regning til Boeing

– Mange har spurt om hvordan dette påvirker vår økonomiske situasjon. Det er ganske klart at vi ikke kommer til å ta kostnadene knyttet til de nye flyene som vi midlertidig må parkere. Vi kommer til å sende regningen til dem som lager flyene, sier Kjos i videoen.

Boeing-maskinene som har fått flyforbud etter søndagens flystyrt i Etiopia, kan bli stående lenge. Det kan ta måneder, mener den svenske flyeksperten Hans Kjäll.

– Hvor lenge flyene vil holdes på bakken, er vanskelig å vite, sier Kjäll til nyhetsbyrået TT.

Han tror man innen et par dager vil få svar på årsaken til helgens ulykke, der 157 mennesker mistet livet. Men det kan drøye måneder før en utredning er helt klar og eventuelle feil er utbedret, mener flyeksperten.

– Hva som skjer videre, avhenger av europeiske luftfartsmyndigheter. Men vi håper og venter at våre MAX-er vil være i lufta igjen snart, sier Bjørn Kjos.

Svarte bokser analyseres

De såkalte svarte boksene fra Boeing-flyet som styrtet i Etiopia, skal sendes til utlandet for analyse, opplyser en talsmann for Ethiopian Airlines.

Flyselskapet har så langt ikke bestemt hvor boksene skal sendes.

– Vi har en rekke muligheter. Det vi kan si, er at vi ikke har kapasitet til å analysere dem her i Etiopia, sier flyselskapets talsmann Asrat Begashaw.

De såkalte svarte boksene, som i virkeligheten er oransje og består av henholdsvis en taleregistrator og en ferdskriver, ble funnet mandag. Boksene kan gi etterforskerne svar på hvorfor flyet styrtet like etter avgang.

Alle de 157 om bord, blant dem norske Karoline Aadland, omkom.