Brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO

Saken oppdateres.

Det er brudd i årets lønnsforhandlinger. Dermed går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren i slutten av måneden.

Partene har sittet sammen siden onsdag, og årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønna som skal reguleres, pensjon og arbeidstid skal ikke forhandles.

LO har stilt med to hovedkrav: Et generelt lønnstillegg til alle og et ekstra løft for dem med lavest lønn. De som i fjor tjente under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, altså rundt 430.000 kroner, regnes som lavtlønte.

NHO vil gi lavere lønnsøkning enn i de landene norske bedrifter konkurrerer mest med for at konkurranseevne mot bedrifter i andre land skal styrkes, skriver FriFagbevegelse. Arbeidsgiverorganisasjonen er også negativ til store økninger av minstelønnssatsene.

Partene må møte til mekling hos Riksmekleren. Her går fristen ut 31. mars for å bli enige om en løsning.