To menn dømt for korrupsjon hos fiskefôrprodusent

Frostating lagmannsrett mener den trønderske lederen mottok 1,22 millioner kroner i løpet av en periode på sju og et halvt år. Han får inndratt nesten 900 000 kroner.

Retten mener handlingen bærer preg av å være «veloverveid og med et fast forsett».

En 56 år gammel mann er i samme sak dømt til fengsel i ett år og fire måneder for å ha betalt lederen over 480 000 kroner i bestikkelser.

Begge de to ble frifunnet for noen av punktene de var tiltalt for. Straffen er satt ned fra da saken ble behandlet i Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst. Da ble lederen dømt til fengsel i fire år og 56-åringen til tre og et halvt år.

Trønderen ble i tingretten dømt til fire års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, for å ha mottatt over 2,5 millioner kroner i bestikkelser fra ulike leverandører.

En tredje mann var tiltalt for to tilfeller av grov korrupsjon. Han er frifunnet av lagmannsretten.

Tidligere er også en annen person dømt til fengsel i elleve måneder i samme sakskomplek