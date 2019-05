Pensjonistene varsler protest mot «skandaleoppgjør»

Reiselysten? Hit reiser du fra Værnes for under 500 kroner akkurat nå

– Vi har de krevende årene bak oss. Vi ser nå en pluss bak pensjonene der det har vært minus i mange år nå, sier arbeids- og sosialministeren til NTB.

Tirsdag ettermiddag la hun fram resultatet av årets trygdeoppgjør. Fasit er at grunnbeløpet i folketrygden øker fra 96.883 kroner til 99.858 kroner, noe som tilsvarer 3,07 prosent.

Gjennomsnittlig grunnbeløp får en økning på 3,2 prosent, mens alderspensjon under utbetaling får en årlig økning på 2,4 prosent. Ifølge Hauglie betyr dette økt kjøpekraft for pensjonistene.

– Jeg er glad for at det ligger an til at alderspensjonistene får en god økning i pensjonene. Slik det ligger an, blir årlig økning i pensjonene høyere enn prisveksten, sier hun.

– Skandale

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen mener tallene tyder på at pensjonsøkningen vil bli spist opp av prisveksten. I så fall blir det femte år på rad der pensjonister flest ikke får mer å rutte med.

– Det er en skandale at snart en million norske pensjonister som har betalt skatt og trygde- og pensjonspremier, skal bli behandlet på denne måten, at man ikke engang skal få opprettholdt kjøpekraften, sier Davidsen til NTB.

Han frykter nå at flere svake oppgjør skal svekke tilliten til pensjonsreformen i befolkningen og mener regjeringen leker med ilden.

– Ut fra de meldingene vi får fra pensjonister og organisasjoner, er det ikke tvil om at det er det som skjer. Man var tross alt lovet at man ikke skulle få en regulering av pensjon som var under prisveksten, sier Davidsen.

Han nektet tirsdag å skrive under på årets oppgjør og varsler at pensjonistene vil demonstrere foran Stortinget 6. juni for å markere sin misnøye.

Ber Stortinget gripe inn

Grunnen til at pensjonistene har sakket akterut, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Pensjonistforbundet har lenge krevd denne regelen fjernet, men fikk ikke gjennomslag i år heller.

– I snitt har pensjonistene tapt 30.000 kroner på denne typen reguleringsform, så nå har vi en forventning om at Stortinget griper inn, sier Davidsen.

– Pensjonister skal tross alt forholde seg til det samme kostnadsbildet som alle andre.

Davidsen erkjenner samtidig at det ikke er særlig realistisk å få endret systemet med dagens flertall på Stortinget.

– Aldersdiskriminering

Pensjonistforbundet ville også få på plass retten til å forhandle om pensjonen på lik linje med bøndene i jordbruksoppgjøret, men til Davidsens store misnøye fikk de heller ikke her gjennomslag.

– Vi er tross alt voksne mennesker. Det største skillet mellom å være pensjonist og yrkesaktiv er at du ikke blir utsatt for denne formen for aldersdiskriminering, sier han.

Hauglie er uenig med pensjonistlederen og sier hun frykter at et endret system for reguleringen vil føre til at pensjonistene kommer dårligere ut i gode tider. Og for øyeblikket er bildet lyst for norsk økonomi, med forventninger om styrket vekst i år og neste år.

Statsråden viser samtidig til at regjeringen har styrket pensjonisters økonomi på flere måter, blant annet ved å endre avkortingen til gifte og samboende, øke minstepensjonen og gjennom skattekutt.