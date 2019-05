Usikkert hvordan 300 Telia-ansatte i Trondheim berøres

Person sprang over bilen til Alexander i Trondheim - skader for titusenvis av kroner

Norges nest største teleselskap, Telia, skal kutte 240 årsverk, omtrent ti prosent arbeidsstokken i Norge. Det skriver DN.no tirsdag.

– De berørte som er fast ansatt vil bli innkalt til samtaler de neste par dagene og tilbudt en sluttavtale, sier administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge til DN.

Mobilselskapet skal holde allmøter med ansatte i løpet av dagen, skriver avisen.

300 ansatte i Trondheim

Telia har om lag 300 ansatte fordelt på litt over 200 årsverk i Trondheim, som primært jobber med kundeservice, ifølge kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia. Han vi ikke gi nærmere opplysninger om hvordan nedbemanningen i mobilselskapet og hvordan det eventuelt vil ramme avdelingen i Trondheim.

- Vi går ikke ut med detaljer i denne prosessen, sier han i en tekstmedling til Adresseavisen.

Dagens Næringsliv skriver at en del av årsverkene som skal kuttes tas ved at stillinger som var planlagt besatt, nå trekkes tilbake. I tillegg reduseres det i innleide konsulenter. Selskapet vil gå ut med tilbud om sluttavtaler til ansatte.

Oppkjøp i fjor

Nedbemanningen ses i sammenheng med at Telia i juli i fjor kjøpte Get for 21 milliarder kroner. Nedbemanningen vil ramme begge de to tidligere selskapene.

– Sluttavtalene skal gi økonomisk trygghet til å komme i ny jobb, det skal tilstrebes en balanse i avgangen mellom de to tidligere selskapene, vi skal sikre kritisk fag- og virksomhetskompetanse og det skal tilbys profesjonell hjelp til å finne nye jobber for dem som blir berørt, sier Foss til DN.

