Svekket Hydro-resultat – dataangrepet kostet 300–350 millioner

Saken oppdateres.

Selskapet varslet i slutten av april at dataangrepet 19. mars trolig ville koste selskapet 400–450 millioner kroner. Dette er nå betydelig nedjustert.

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 559 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 3.147 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er lavere realiserte priser på aluminium, høyere råvarekostnader og effekten av produksjonsbegrensningen ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil.

Resultatet er likevel sterkere enn hva analytikerne på forhånd hadde ventet.

– Jeg er glad for at produksjonsbegrensningen ved Alunorte er opphevet, slik at vi nå kan konsentrere oss om å gjenoppta trygg og normal drift ved Alunorte, Paragominas og Albras. Den brasilianske virksomheten danner grunnlaget for Hydros overordnede agenda og vår ambisjon om å øke lønnsomheten, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i en kommentar til kvartalsrapporten.

Rapporten skulle egentlig bli lagt fram 30. april, men måtte utsettes på grunn av det omfattende cyberangrepet.

– Vi er fortsatt optimistiske når det gjelder de langsiktige utsiktene for aluminium. Men grunnet usikkerheten i markedet og utfordringen med lønnsomhet i bransjen generelt, vil vi heve forbedringsambisjonene våre, foreta en strategisk gjennomgang av Rolled Products og sørge for strengere finansiell disiplin og høyere inntjening, sier Aasheim.

Hun forteller at Hydro vil arrangere en investordag 24. september der selskapets oppdaterte ambisjoner vil bli lagt fram.