Norske Skog vil gjøre comeback på børsen

Norske Skog AS varsler onsdag at de har startet en prosess med tanke på notering av aksjene på Oslo Børs. Selskapet skriver i en melding at det forventes å skje gjennom et åpent tilbud av aksjer i Norge, samt en rettet emisjon mot profesjonelle investorer i utlandet.

Nyheten kommer bare tre måneder etter at Niels Petter Wright trakk seg som konsernsjef i selskapet, etter uenighet med styret om driften av selskapet.

Ambisjoner etter konkurs

- Norske Skogs eier anser at en notering vil etablere en viktig plattform for fremtidig utvikling. Vi har hatt en sterk kontantstrøm til tross for fallende etterspørsel etter papirprodukter. Tilgang til kapitalmarkedet vil bidra til flere muligheter for å finansiere ytterligere vekst fremover, skriver konsernsjef og styreleder Sven Ombudstvedt i meldingen.

Papirkonsernet gjenoppsto i 2018 med nye eiere, etter at det gamle morselskapet Norske Skogindustrier ASA ble slått konkurs i desember året før. Det var det britiskbaserte investeringsselskapet Oceanwood som tvang frem konkursen i det gjeldstyngede konsernet, etter at de tok kontroll over selskapets pantsikrede gjeld. Etter konkursen ble det satt i gang en auksjonsprosess for å selge konsernets syv papirfabrikker, der Oceanwood fikk kontroll over fabrikkene med et bud på 2,3 milliarder kroner.

Skogn er størst

Selskapets fabrikk på Skogn er Norges største produsent av avispapir. På sine syv fabrikker i Europa og Australia har selskapet rundt 2400 ansatte og en samlet omsetning på 12,6 milliarder i 2018.

Prosessen med salg av aksjer og børsnoteringen er forventet gjennomført i løpet av andre halvår i år.

- Tilgang til kapitalmarkedet vil bidra til flere muligheter for å finansiere ytterligere vekst fremover. Vår langsiktige strategi er fortsatt å forbedre kjernevirksomheten, konvertere deler av papirmaskinene og diversifisere innen bioenergi, fiber og biokjemikaliemarkedene, skriver konsernsjefen.