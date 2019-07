- IAG forbereder nytt bud på Norwegian

Saken oppdateres.

Den spanske avisen Okdiaro oppgir ingen åpen kilde, men skriver at AIG om 15 dager vil være ute av karantenetiden og at det derfor igjen kan legge inn bud på Norwegian. Budet lyder på 1.100 millioner euro, omtrent 10,59 milliarder kroner, skriver E24.

Verken IAG eller Norwegian bekrefter opplysningene i saken.

Dette vil være tredje gang IAG, som også eier British Airways, legger inn bud på Norwegian. I mai i fjor ga det et bud på 350 kroner for hver aksje, og senere et bud på 220 kroner. Siden har Norwegian falt betydelig i pris og selskapet har også vært gjennom en emisjon. Budet som det nå spekuleres i vil utgjøre en pris på mellom 70 og 85 kroner per aksje.

– I denne sammenheng er det viktig å merke seg den betydelige gjelden det norske selskapet bærer, mer enn 9,6 milliarder kroner, men også at det har 3,6 milliarder kroner i kontanter, skriver Okdiaro.

Aksjekursen for Norwegian steg med 9,57 prosent torsdag. Kursen endte på 40,87 kroner.